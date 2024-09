- Les propriétaires de forêts contestent l'applicabilité du règlement sur la chaîne d'approvisionnement.

Le président de l'Association des Propriétaires Forestiers en Schleswig-Holstein, Hans-Caspar Graf zu Rantzau, critique vivement l'UE et le gouvernement fédéral pour leurs politiques qui ont un impact négatif sur les propriétaires forestiers privés. Graf zu Rantzau affirme que la loi sur la responsabilité des fournisseurs, conçue pour lutter contre l'abattage illégal, est peu pratique pour les propriétaires forestiers allemands. Pour mettre en œuvre efficacement cette loi, il faudrait d'abord établir l'infrastructure nécessaire. À long terme, la preuve d'origine devrait être conservée pour chaque billon provenant des quelque 1,8 million de propriétaires forestiers en Allemagne. Graf zu Rantzau a déclaré à l'agence de presse dpa : "C'est extrêmement compliqué. Cette idée a été conçue par des personnes totally déconnectées de la réalité."

Pour chaque arbre, il faudrait vérifier l'origine. "Un indicateur tel que 'Gestion forestière Pronstorf' ne suffirait pas." L'abattage illégal n'est pas un problème en Europe centrale; cependant, tous les pays du monde sont traités comme un seul. "C'est irréaliste. Nous cherchons à réduire la bureaucratie. La solution proposée, malheureusement, nuirait à notre situation."

Le délai est fixé au 31 décembre 2024. "C'est utterly irréaliste. Cela ne se matérialisera pas car personne n'a encore été embauché pour la tâche. Aucun cadre n'a été établi, ni en Allemagne ni au sein de l'UE."

Au moins, le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture reconnaît le problème. "Ils lèvent la main en disant : 'Attendez, nous ne pouvons pas, nous n'y arriverons pas'." Il faut plus de temps. "Si cela ne peut être exécuté, mais que la législation reste en vigueur, les opérations seront paralysées. Plus d'arbres ne seront coupés. Plus de commerce de bois, plus de scieries, plus d'usines de pâte à papier", a déclaré Graf zu Rantzau. "Le Parlement européen croit-il vraiment que nos partenaires commerciaux comme le Brésil, l'Amérique centrale ou les États africains peuvent fournir une telle preuve?"

Même la gestion forestière Pronstorf n'est pas prête. "Comme je trouve cela si ridicule, je ne peux pas imaginer qu'il y ait une chance qu'il soit mis en œuvre. Un moratoire sera nécessaire." Les politiques bien intentionnées peuvent parfois conduire à des catastrophes, a déclaré Graf zu Rantzau.

Les exigences de mise en œuvre de la loi sur la responsabilité des fournisseurs, notamment l'établissement de l'infrastructure nécessaire et la conservation de la preuve d'origine pour chaque billon, ont été soulignées par Graf zu Rantzau. Il convient d'ajouter : un appel pour un délai supplémentaire pour répondre à ces exigences, car le délai actuel est considéré comme irréaliste.

