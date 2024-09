- Les projets de la ville scientifique de Hambourg Bahrenfeld progressent

Les avancées dans l'établissement de la Ville des Sciences de Hambourg Bahrenfeld, située à côté du Volkspark Altona, ont pris de l'ampleur. L'entreprise danoise Cobe Copenhagen a remporté le processus de dialogue compétitif en cours, commencé en octobre 2023, pour superviser la conception urbaine et la stratégie de répartition des propriétés de la zone de la Ville des Sciences "Quartiers près du parc".

Leur conception sert de base à la planification fonctionnelle, prévue pour être terminée en 2026, et à son intégration dans les plans de construction. La première phase de construction est prévue pour commencer entre 2027 et 2028.

Mélanger recherche, éducation et commerce

La Ville des Sciences de Hambourg Bahrenfeld vise à combiner une recherche de pointe, l'éducation universitaire et les entreprises innovantes. Conformément au plan de 2019 présenté par le Sénat, l'espace de 125 hectares autour du campus de recherche fondamental existant, ancré par le Synchrotron électronique allemand (DESY), l'Université de Hambourg et la Société Max Planck, sera développé d'ici 2040.

Selon les mots du sénateur de l'urbanisme Karen Pein (SPD), ce projet implique : "125 hectares, 3 800 nouveaux logements, 2 000 chercheurs, 5 500 étudiants et des milliers d'opportunités d'emploi".

S-Bahn proposée

La région "Quartiers près du parc", actuellement en phase de planification de dialogue compétitif, couvre une superficie d'environ 55 hectares adjacente au Volkspark Altona. Elle comprend les terrains de course, les jardins familiaux adjacents, la construction en cours du couvercle de l'autoroute A7 et s'étend jusqu'à Holstenkamp.

En plus des 3 800 unités résidentielles, le plan comprend des installations de loisirs et de sports, des équipements sociaux, des écoles et un campus universitaire. De plus, une ligne de S-Bahn souterraine avec une gare centrale dans la zone est prévue pour la construction.

Les plans de construction dépendront largement de la conception fournie par Cobe Copenhagen, qui a remporté le processus de dialogue compétitif pour la conception urbaine et la stratégie de répartition des propriétés de la zone de la Ville des Sciences. La première phase de construction de la Ville des Sciences de Hambourg Bahrenfeld est prévue pour commencer entre 2027 et 2028.

La ligne de S-Bahn prévue, faisant partie intégrante du développement, comprendra une gare centrale dans la zone "Quartiers près du parc", offrant des options de transport pratiques pour les 2 000 chercheurs et les 5 500 étudiants attendus.

