- Les projets de la police fédérale de Berlin prévoient plus de 6.500 intrusions non autorisées d'ici 2024

Les passages clandestins depuis l'étranger vers le Brandebourg et Berlin sont toujours fréquents cette année, selon les rapports de la police fédérale de Berlin. Les chiffres ont augmenté de manière spectaculaire, passant d'environ 8 400 en 2021 à 15 000 en 2023. Ces chiffres sont similaires à ceux enregistrés en 2024 jusqu'en juillet, où 6 547 passages clandestins ont été détectés. Cependant, les chiffres mensuels les plus élevés ont généralement été enregistrés pendant les mois d'automne, ce qui suggère une augmentation potentielle.

Une grande partie de ces violations frontalières implique des réfugiés se dirigeant vers l'Allemagne le long de la fameuse "route biélorusse". Le président russe Vladimir Poutine et son homologue biélorusse Alexander Loukachenko ont été accusés par la Pologne et l'UE d'aider intentionnellement des personnes de zones de conflit à entrer illégalement dans l'UE depuis 2021. Cela serait réalisé en délivrant des visas et en fournissant un soutien logistique. Le voyage commence en Biélorussie avant de traverser la frontière externe de l'UE vers la Pologne.

Selon les mises à jour précédentes du gouvernement fédéral et de la police fédérale, la plupart des personnes qui sont entrées en Allemagne sans autorisation via la Biélorussie l'an dernier et pendant les six premiers mois de 2024 étaient des Afghans, les Syriens venant en deuxième position. Les autres nationalitésrepresented comprenaient les Somaliens, les Indiens, les Iraniens et les Yéménites. Un nombre considérable de ces voyageurs ne possèdent aucun document.

En octobre 2023, la ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser (SPD) a ordonné des contrôles frontaliers temporaires aux frontières de la Pologne, de la République tchèque et de la Suisse. Ces contrôles ont été prolongés à plusieurs reprises depuis.

