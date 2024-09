Les projecteurs vidéo 3D transmettent des images holographiques directement dans votre salon

La société a fabriqué un appareil massif qui dépasse la hauteur d'un joueur de NBA moyen et pèse plus de 400 livres. Cette invention est capable d'afficher une vidéo d'une personne en donnant l'impression de trois-dimensionalité grâce à des astuces visuelles ingénieuses et des manipulations graphiques.

Cet appareil peut reproduire des vidéos enregistrées ainsi que des flux en direct, et n'importe quelle caméra haute définition, comme un iPhone, peut servir de source. Bien que les images ne soient pas techniquement des hologrammes, l'ajout d'ombres derrière la figure et de reflets sous les pieds trompe le cerveau en lui faisant croire qu'il y a une personne à l'intérieur.

David Nussbaum, le fondateur et PDG de la société, a donné un exemple de son utilisation en déclarant : "Nous avons téléporté William Shatner de Los Angeles à Orlando, en Floride, pour assister à un événement qu'il ne pouvait pas fréquenter en personne."

Nussbaum a fondé Proto en 2018 et a une équipe de 45 employés. La société a vendu presque 1 000 unités.

Il existe deux versions de taille complète de cet appareil : le Proto Epic et le Proto Luma, qui sont vendus 29 000 $ et 65 000 $ respectivement. Le Proto M, une version de bureau, mesure 30 pouces de haut, pèse moins de 30 livres et est vendu 5 900 $.

Bien qu'il soit considérablement plus cher qu'un appel vidéo standard, la société propose une option de location pour son modèle de taille complète à 2 500 $ par mois.

Un seul appareil Proto suffit à établir une connexion, mais la communication de Proto à Proto n'est actuellement pas prise en charge ; however, deux utilisateurs Proto peuvent communiquer entre eux à l'aide d'une caméra secondaire, telle qu'un smartphone.

Nussbaum décrit Proto comme une "société de B2B", avec des clients de premier plan tels que Amazon (AMZN), Verizon (VZ), Siemens, Accenture, Walmart (WMT), la NFL et les principales chaînes de télévision américaines. Cependant, il prévoit un avenir où son plus petit appareil pourrait être accessible pour moins de 1 000 $ à des fins domestiques.

En plaçant une image 2D dans un espace 3D grandeur nature, Proto crée une expérience plus captivante qu'un appel vidéo standard. "Vous me voyez comme si j'étais juste là. Cela rend notre conversation plus authentique, plus immersive", a expliqué Nussbaum.

Les boîtiers Proto ont été déployés à l'aéroport JFK de New York et à l'hôtel Beverly Wilshire de Beverly Hills, offrant un service de concierge dans les suites et les penthouses.

Une technologie similaire lancée par la société néerlandaise Holoconnects a été utilisée dans des hôtels scandinaves et pour de la publicité par BMW. Google collabore avec HP pour commercialiser Project Starline, promettant d'améliorer les conversations de visioconférence avec plus de profondeur et de réalisme, et Cisco travaille à intégrer des hologrammes dans Webex.

Récemment, Proto a commencé à collaborer avec des universités, notamment Central Florida, MIT, Vanderbilt, Stanford et l'Université de Loughborough au Royaume-Uni, pour faire venir des conférenciers invités du monde entier.

Gary Burnett, professeur de créativité numérique à l'Université de Loughborough, qui a utilisé les boîtiers Proto, a déclaré : "During our initial trial lectures, it was evident that students felt a strong sense of co-presence with the hologram speaker, believing them to be 'in the room,' sentient, and behaving like an authentic lecturer."

"Most students paid attention throughout the session, and although this wasn't a formal part of their education, it was apparent that they were learning, as evidenced by a surprise quiz at the end of the lectures," Burnett a ajouté.

Expérience immersive

Plus tôt cette année, Proto a commencé un partenariat avec West Cancer Center, permettant aux médecins des zones éloignées de 'se téléporter' dans les cliniques.

"For oncology and palliative care patients, non-verbal communication is critically important because we often communicate complex information and sometimes deliver difficult or challenging news," said W. Clay Jackson, a doctor at the clinic and a professor at the University of Tennessee.

"The patient experience with Proto is vastly superior to traditional, screen-based tele-health formats. The life-size, three-dimensional image truly immerses the patient in the visit, allowing them to communicate effectively, almost as if you could touch them," Jackson said.

Un des patients de Jackson, Crystal Freeman, a loué la technologie pour mieux servir les patients ruraux que les visites virtuelles standard. "J'ai eu des visites de télé-santé, mais le service peut être aléatoire, et vous n'avez pas le sentiment d'être dans une véritable visite chez le médecin", a déclaré Freeman.

Nussbaum utilise la technologie chez lui pour connecter ses enfants à Los Angeles avec ses parents à New Jersey, une situation où un appel vidéo ne suffit pas tout à fait.

"Of course, you can communicate, but you can't connect. So I thought, what if I could beam them into each other's house? Now we're doing that. This, to me, is a glimpse into the future as I watch my parents and my kids interact from 3,000 miles away. That, to me, is one of the greatest things we're doing," Nussbaum said.

