Les progressistes centristes plaident pour une hausse des prélèvements fiscaux

La faction conservatrice au sein du groupe parlementaire SPD plaide en faveur de modifications du taux d'imposition le plus élevé pour soulager la charge fiscale des Allemands de la classe moyenne. Selon un rapport dans Stern, le Cercle de Seeheim préconise que le taux d'imposition actuel de 42 % ne s'applique qu'aux personnes ayant des revenus élevés. Plus précisément, cela concernerait les célibataires gagnant plus de 80 000 euros par an et les couples mariés gagnant plus de 175 000 euros. Pour les personnes les plus riches, le taux d'imposition le plus élevé passerait à 45 %. Le seuil actuel de 45 %, applicable aux revenus juste supérieurs à 278 000 euros, serait relevé à 48 %, selon les propositions du Cercle de Seeheim.

Le document, obtenu par Stern, déclare : "Nous sommes le parti de la classe moyenne travailleuse." Il estime que le SPD a perdu des soutiens en raison d'un manque de concentration sur des thèmes qui résonnent auprès du public allemand, conséquence d'une "caution malavisée". Le document stratégique vise à recentrer la politique du SPD sur la classe moyenne allemande, a déclaré Limbacher à Stern. Selon elle, "avec ce document stratégique, nous cherchons à contribuer à rendre la boussole politique du SPD plus clairement orientée vers la classe moyenne travailleuse de ce pays". Limbacher résume l'initiative de Seeheim comme suit : "Agir plutôt que se plaindre, telle est notre approche".

Le Cercle de Seeheim plaide également en faveur d'une augmentation des allocations familiales, d'allègements fiscaux, de repas gratuits quotidiens pour tous les enfants scolarisés et en garderie, d'une augmentation du salaire minimum à 15 euros et d'investissements économiques significatifs. Ils préconisent également de réévaluer à long terme le versement de l'allocation pour citoyens aux réfugiés ukrainiens arrivants et de mettre en place un programme d'allocation pour citoyens plus ciblé.

La focalisation du Cercle de Seeheim sur la réforme fiscale inclut l'argument pour un taux d'imposition modifié qui ne concerne que les personnes ayant des revenus élevés, dans le but de réduire la charge fiscale pour les Allemands de la classe moyenne. Depuis que le parti aspire à être la voix de la classe moyenne travailleuse, la mise en œuvre de la réforme fiscale devient une partie cruciale de leur stratégie pour regagner des soutiens.

