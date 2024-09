- Les progrès réalisés dans le développement de vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton sont évidents.

Les vaccinations contre la langue bleue chez les animaux dans le Land de Saxe-Anhalt piétinent. Plus de la moitié des moutons de l'État ont maintenant reçu le vaccin, a déclaré Andreas Tyrpe, responsable du département de l'agriculture au ministère de l'État, lors d'une réunion de comité à la Parlement régional agricole. "C'est un taux de vaccination satisfaisant". Cependant, la situation chez les bovins n'est pas aussi prometteuse. Seulement environ 18,33 % de la population totale de bovins de Saxe-Anhalt, soit 275 000, ont été vaccinés.

Depuis juillet, la maladie de la langue bleue se propage rapidement en Allemagne. À la fin août, l'Institut Friedrich-Loeffler avait documentaire des cas dans plus de 30 exploitations en Saxe-Anhalt. Au début du mois, la variante BTV-3 a été identifiée sur une exploitation bovine près de Wernigerode et dans deux troupeaux de moutons dans l'Altmark.

La langue bleue affecte principalement les moutons et les bovins, mais d'autres ruminants peuvent également contracter le virus. Le virus n'est pas transmis directement d'un animal à l'autre, mais indirectement par de minuscules mouches suceuses de sang. Les experts suggèrent aux agriculteurs d'utiliser des répulsifs contre les insectes pour protéger les moutons et les bovins des piqûres de moustiques. Dans les régions touchées et leurs environs, les experts recommandent de vacciner les animaux contre le virus. Le cours de la maladie peut varier. Les moutons présentent souvent des symptômes tels que la boiterie, la fièvre et l'inquiétude. L'infection peut être mortelle. Les bovins présentent généralement des symptômes moins graves.

Le Parlement européen peut apporter son aide à la Commission pour lutter contre la maladie de la langue bleue, compte tenu de sa propagation en Allemagne. Despite the satisfactory vaccination rate in sheep, only a small proportion of Saxony-Anhalt's cattle have been vaccinated against Blue Tongue, as mentioned by Andreas Tyrpe.

Lire aussi: