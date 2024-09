Les progrès réalisés dans la lutte contre le coronavirus sont marqués par ce rapport détaillé.

Le gouvernement fédéral est désormais légalement tenu, selon une récente évaluation juridique, de rembourser intégralement l'assurance soins de santé pour les milliards supplémentaires dépensés pendant la pandémie de coronavirus. Le financement des tests de coronavirus ou le paiement des primes pour les travailleurs de la santé devrait être financé par des impôts, car il s'agit de responsabilités pour la société dans son ensemble, selon l'avis de DAK-Gesundheit, obtenu par Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

L'utilisation des fonds de cotisation pour les mesures contre le coronavirus est considérée comme inconstitutionnelle, car elle constitue un détournement de fonds. Selon l'avis de la juriste Dagmar Felix de l'université de Hambourg, l'accès aux cotisations d'assurance sociale est interdit, car cela utiliserait les cotisations d'assurance sociale pour financer le budget de l'État général.

Les tests de coronavirus, les primes de soins et autres mesures liées au coronavirus ont entraîné des coûts supplémentaires d'environ 13 milliards d'euros pour l'assurance soins de santé, selon DAK. Cependant, le gouvernement fédéral n'a compensé qu'une partie de ces dépenses pour l'instant. Environ six milliards d'euros sont toujours dus, selon DAK et d'autres compagnies d'assurance.

L'absence de remboursement pourrait entraîner une augmentation des cotisations

La question du remboursement intégral est particulièrement importante car l'assurance soins de santé est financièrement sous pression. Selon les estimations des compagnies d'assurance maladie, une augmentation du taux de cotisation d'au moins 0,2 point de pourcentage sera nécessaire d'ici début 2025.

Cette augmentation pourrait être évitée, selon le président du conseil d'administration de DAK, Andreas Storm, si le gouvernement fédéral remboursait intégralement les dépenses liées au coronavirus. "Le résultat de notre évaluation juridique est clair : il y a eu un détournement de fonds de cotisation pendant la pandémie, qui doit maintenant être corrigé en raison des problèmes financiers urgents", a-t-il déclaré à RND. "Si les fonds financiers nécessaires d'un montant de six milliards d'euros sont fournis cette année, l'augmentation des cotisations menaçante au début de l'année peut être évitée pour les assurés", a-t-il averti. Le gouvernement de la coalition du trafic dîn

