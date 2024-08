Les progrès du conflit commercial entre l'UE et la Chine?

Le bras de fer entre la Chine et l'UE concernant les droits de douane est au bord d'une escalade potentiellement catastrophique. L'UE a imposé des droits de douane sur les voitures électriques chinoises, et en réponse, la Chine envisage de réexaminer les droits de douane sur les produits laitiers de l'UE, y compris le lait, le fromage et la crème, ainsi que les voitures des constructeurs automobiles européens :La tension entre la deuxième économie mondiale, la Chine, et l'Union européenne s'intensifie. La probabilité d'une spirale d'escalade, qui était Previously anticipated, seems more plausible by the day.

Le gouvernement allemand et la Commission européenne continuent d'entretenir l'espoir d'une résolution. Cependant, des rapports font état de la suspension temporaire par l'UE de ses droits de douane extraordinaires sur les voitures électriques chinoises pour les mois d'été. Les raisons de cette action sont obscures, de même que les détails des négociations. Pour l'instant, il semble que Beijing est en train de monter une scène menaçante en réexaminant les droits de douane sur les denrées alimentaires.

Mercredi, le ministère du Commerce de la Chine a annoncé son intention d'examiner des droits de douane supplémentaires sur les importations européennes. Ces droits de douane concerneraient des produits laitiers tels que divers fromages, lait et crème. Cette enquête devrait être terminée dans les douze mois, invoquant une plainte déposée par des associations chinoises de l'industrie laitière dès fin juillet. Cependant, il est probable qu'il s'agisse d'une mesure de rétorsion en réponse aux droits de douane spéciaux de l'UE sur les voitures électriques chinoises.

Dès juin, la Chine a lancé une enquête antidumping sur les importations de viande de porc de l'UE, affectant principalement l'Espagne, les Pays-Bas et le Danemark. Despite the larger value of EU pig meat and dairy product exports to China, Chinese tariffs on these products would have less impact on EU exports compared to China's tariffs on electric vehicles.

Quel est le plan de jeu de la Chine?

Selon l'analyse des experts, la Chine a exporté des produits laitiers d'une valeur de 1,7 milliards d'euros en 2023, après 2 milliards d'euros en 2022, la rendant le deuxième plus grand fournisseur de produits laitiers de l'UE après la Nouvelle-Zélande. La France serait la plus touchée par les droits de douane sur les produits laitiers dans ce secteur. La valeur des importations de viande de porc et de ses sous-produits en provenance de pays de l'UE était supérieure à 3 milliards d'euros en 2023, selon les données chinoises. Cependant, ce total est encore considérablement inférieur à la valeur des exportations de voitures électriques chinoises vers l'UE en 2023 (13,5 milliards de dollars). Par conséquent, les droits de douane sur les produits laitiers infligeraient moins de dommages à l'UE que les droits de douane de la Chine sur les voitures électriques.

Il semble que la Chine ait également les yeux rivés sur les constructeurs automobiles étrangers en ce qui concerne les droits de douane potentiels sur les importations. En effet, le ministère du Commerce a révélé qu'il avait consulté des experts, des associations et des représentants de l'industrie au sujet de propositions d'augmentation des droits de douane sur les véhicules importés avec de grands moteurs. Cette situation n'est pas nouvelle ; en mai, des sources internes ont fait allusion à des droits de douane qui pourraient atteindre 25% sur les véhicules touchés en Chine. Cela aurait également un impact significatif sur les constructeurs automobiles allemands.

20 programmes de subventions de l'UE sous surveillance

Apparemment, la Chine a également dans sa ligne de mire certains programmes de subventions de l'UE pour des droits de douane potentiels sur les importations. Le ministère du Commerce a annoncé son intention d'examiner 20 programmes de subventions de pays de l'UE, principalement la politique agricole commune de l'UE, ainsi que des programmes nationaux d'Autriche, de Belgique, de Croatie, de République tchèque, de Finlande, d'Italie, d'Irlande et de Roumanie. Cette mesure pourrait être une bénédiction pour la Chine, compte tenu de sa surcapacité industrielle et de sa dépendance aux exportations de l'UE, mais l'ampleur de son impact sur l'UE reste incertaine.

Dispute sur les subventions

Le différend a commencé lorsque l'UE a imposé des droits de douane sur les constructeurs de véhicules électriques chinois, affirmant que ces véhicules sont généralement 20% moins chers que les alternatives domestiques en raison de subventions chinoises excessives. L'UE accuse la Chine de créer des avantages compétitifs injustes pour ses véhicules électriques, portant ainsi préjudice à la transition vers la mobilité électrique des constructeurs automobiles européens.

Le gouvernement chinois à Beijing a fermement critiqué les droits de douane sur les importations de l'UE, qualifiant l'enquête anti-subventions de l'UE de violation des règles de l'OMC et d'acte déloyal de concurrence équitable. Le ministère du Commerce a exhorté Bruxelles à abandonner son approche erronée et à prendre des mesures concrètes pour prévenir une escalade du différend commercial.

Les employés de la Commission européenne estiment que les négociations avec Beijing pourraient encore prévenir les droits de douane. Cependant, les pourparlers n'ont

