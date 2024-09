Les progrès de la fertilité aux États-Unis: l'Allemagne pourrait-elle adopter cette tendance?

Certaines personnes choisissent de reporter la parentalité à plus tard dans leur vie, et si une intervention médicale est nécessaire, les coûts peuvent être importants. Aux États-Unis, un nombre croissant de corporations couvrent les frais de traitement de fertilité pour leurs employés. Cette tendance, souvent appelée "avantages de fertilité", commence également à émerger en Allemagne, bien que à plus petite échelle. Les experts prévoient que cette pression continuera de s'accroître sur les entreprises.

Il y a une décennie, la nouvelle que des entreprises technologiques comme Meta et Apple financaient la congélation d'ovules de leurs employés aux États-Unis a suscité la controverse. Des préoccupations ont été soulevées quant au fait que les femmes pourraient prioriser leur carrière au détriment de leur désir d'avoir des enfants. Julia Reichert, fondatrice d'Onuava, une startup de Heidelberg, balaie ces craintes. Onuava propose une plateforme aux entreprises pour offrir une variété d'options de planification familiale à leurs employés. Initialement, les services de fertilité étaient un moyen pour les entreprises de Silicon Valley de lutter contre les pénuries de main-d'œuvre qualifiée et de devenir plus attractives pour les chercheurs d'emploi. Reichert explique que les entreprises n'ont pas mis en place ces avantages par bonté d'âme ou générosité, mais parce que cela les avantagait financièrement. Les employés peuvent demander un remboursement pour des procédures telles que la fécondation in vitro, l'adoption ou la récupération d'ovules auprès de leurs entreprises. Hannah Zagel, qui étudie ce sujet au Centre de sciences sociales de Berlin, attribue la focus sur la rétention des employés, la productivité accrue et potentiellement la satisfaction des employés.

Selon une évaluation de la Fondation américaine pour les avantages des employés en 2022, environ 40 % des entreprises américaines offrent de tels services. L'organisation à but non lucratif compte plus de 31 000 membres du secteur privé et public. Quatorze pour cent de ces entreprises contribuent aux coûts de la "congélation sociale", ou la conservation des ovules comme mesure préventive. En 2016, ce pourcentage n'était que de 2 %.

L'assurance maladie ne couvre que certains frais

La tendance à soutenir les traitements de fertilité est susceptible de se poursuivre en Allemagne, selon Reichert. "Les entreprises sont contraintes de trouver des solutions innovantes pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée." Sur demande, certaines entreprises américaines comme Google, Meta, Apple, Microsoft ou Salesforce ont soit nié offrir ces avantages en Allemagne, soit n'ont pas pu fournir d'informations. La société de conseil McKinsey offre son soutien pour le traitement de la fertilité, l'adoption et la gestation pour autrui, ainsi que la conservation des ovules, en Allemagne également.

Selon le Registre allemand de FIV, plus de 390 000 enfants sont nés grâce à la fécondation in vitro depuis 1997. Les coûts pour divers traitements peuvent atteindre jusqu'à 10 000 euros. Les compagnies d'assurance maladie allemandes ne couvrent pas tous ces frais. Selon le Ministère fédéral de la Famille, les compagnies d'assurance maladie couvrent certains coûts pour les personnes assurées dans des cas spécifiques. Les couples plus âgés ou de même sexe, ainsi que les célibataires, supportent souvent ces coûts eux-mêmes. La récupération et la conservation volontaires d'ovules ne sont pas non plus couvertes.

L'an dernier, le géant pharmaceutique Merck a annoncé son intention de soutenir ses employés avec des traitements de fertilité. Depuis son lancement en Allemagne en 2024, Merck a reçu environ 200 demandes. La demande pour un tel soutien est également venue des employés. Cependant, l'un des partenaires doit être employé par Merck pendant le processus de traitement.

Merck assure la confidentialité des employés. "Le supérieur ne sera pas informé de cette demande ou de cette enquête", explique Katharina Schiederig, responsable du département pour la diversité, l'égalité et les stratégies d'inclusion chez Merck. Merck agit uniquement comme un "point de facturation", avec un budget maximum

