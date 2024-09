Les professionnels s'efforcent de maintenir l'emploi pour environ 1,5 million de personnes âgées

Grâce à des modifications approfondies, une étude propose que près de 1,36 million de travailleurs à temps plein âgés de 55 à 70 ans pourraient potentiellement rejoindre la force de travail allemande d'ici 2035. Cela équivaut à environ 1,5 million de seniors au total, selon l'expert du marché du travail Eric Thode de la Fondation Bertelsmann. Cet objectif peut être atteint en motivant et en encourageant les personnes proches de la retraite à travailler plus longtemps, à revenir au travail ou à prendre leur retraite plus tard. Pour cela, différentes mesures sont nécessaires, telles que des incitations financières, la simplification des lois du travail, la création d'environnements de travail adaptés à l'âge et l'expansion des services de santé, de soins et d'assistance.

L'Institut allemand de recherche économique (DIW) estime qu'en 2035, le nombre de travailleurs âgés diminuera d'environ 1,5 million en raison des changements démographiques, pour atteindre environ 9 millions. Cependant, cette baisse peut être compensée en adaptant les offres d'emploi aux travailleurs âgés et en ajustant les cadres pertinents, tels que les impôts et les exigences légales, comme le souligne Thode.

Tous les individus âgés de 55 à 70 ans sont considérés dans l'analyse, et elle couvre divers secteurs. Thode a souligné que les mesures nécessaires pour les différentes professions peuvent varier considérablement. Par exemple, un ouvrier d'usine à long terme pourrait passer à un poste moins physique au sein de l'entreprise à l'âge de la retraite. Un couvreur expérimenté pourrait déléguer certaines responsabilités pour superviser l'approvisionnement en matériaux depuis un bureau à l'aide d'un ordinateur. Un soignant plus âgé pourrait être équipé d'aides technologiques telles que des lève-personnes pour aider à sortir les patients du lit en toute sécurité.

La Suède comme modèle

La Suède reconnaît la valeur et l'expertise des travailleurs âgés. Dans la simulation, le DIW s'est inspiré de la Suède, où l'emploi de travailleurs âgés est plus courant et coïncide avec des niveaux élevés de satisfaction de la vie.

Actuellement, environ 6,1 millions de personnes âgées de 55 à 70 ans en Suède reçoivent des pensions de retraite ou d'invalidité. Les trois quarts de ces pensionnés âgés de 65 ans et plus déclarent n'avoir aucune restriction de santé. Des incitations financières et des opportunités d'emploi sur mesure conviendraient à ces individus, a suggéré Thode.

En Allemagne, 3,6 millions de personnes âgées de 55 à 70 ans travaillent déjà à temps partiel, en moyenne 20,3 heures par semaine. De nombreux travailleurs pourraient être incités à passer à temps plein s'ils avaient des opportunités appropriées et étaient déchargés des responsabilités de soins et de nursing. Selon le DIW et la fondation, la mobilisation des personnes âgées actuellement non employées mais n'ayant pas encore atteint l'âge de la retraite et qui se financent elles-mêmes par d'autres moyens présente un grand potentiel.

Argent, santé et reconnaissance

Exploiter le potentiel d'emploi inexploité des personnes âgées nécessite de lever les obstacles et d'offrir plus de reconnaissance. La formation continue est cruciale et doit être soutenue par les politiques. L'étude recommande des ajustements dans les politiques fiscales et sociales, ainsi que dans les lois du travail. Tous les individus âgés ne sont pas encore physiquement capables de travailler ; ainsi, la promotion précoce de la santé est essentielle, a déclaré Thode.

Selon Ulrich Walwei, directeur adjoint de l'IAB, il y a un 'peu', un 'vouloir' et un 'pouvoir'. En termes de 'pouvoir', les conditions-cadres, telles que les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels, devraient être modifiées. En termes de 'pouvoir', les mesures préventives, en particulier dans des domaines complexes tels que l'éducation et la santé, sont cruciales pour maintenir l'employabilité à long terme. Walwei a noté que les individus bien équipés en qualifications formelles et en apprentissage tout au long de la vie sont plus susceptibles de rester employés plus longtemps.

En ce qui concerne le 'vouloir', Walwei a mis en évidence la motivation personnelle. La rémunération du travail et la reconnaissance de ses compétences et de ses compétences sont des facteurs essentiels, a souligné l'économiste. Ide

