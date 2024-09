Les professionnels de la santé de la Charité prennent une décision décourageante concernant le bien-être de leur établissement.

Un groupe de journalistes de "Stern" et de RTL enquête : Des problèmes importants concernant les soins aux patients à l'hôpital de Berlin, la Charité, causent de l'inquiétude parmi le personnel médical. Environ 80 % des professionnels de santé estiment que la qualité des soins est de 4 ou moins.

De nombreux médecins de la Charité de Berlin semblent mécontents de la sécurité des patients dans cette institution renommée en Allemagne. Un sondage non publié révèle que plus de 80 % des plus de 200 professionnels de santé impliqués dans l'étude critiquent sévèrement la qualité des soins, en luigiving des notes de 4, 5 ou 6. Ces informations sont fournies par "Stern" et RTL.

Pendant plusieurs mois, une équipe de reporters a mis en évidence des problèmes dans la clinique. Ils ont également eu accès à deux sondages révélant un écart entre les conditions déclarées et réelles. Le sondage interne, effectué auprès de professionnels de santé de différents niveaux et départements dans plusieurs hôpitaux, a porté sur l'état actuel des soins aux patients à la Charité.

Lorsque les professionnels de santé ont été invités à noter la qualité des soins dans les conditions de travail actuelles, 44 % ont répondu "insuffisant", et 8 % "médiocre" - plus de la moitié ont donné une note de 5 ou 6. Seulement 1 médecin a estimé que c'était "très bien", tandis que 29 % ont répondu "satisfaisant".

Les étudiants en médecine évitent la Charité

Un deuxième sondage mené par le syndicat médical Marburger Bund a demandé l'avis de plus de 200 étudiants en médecine en année de stage dans les cliniques de Berlin sur leurs expériences dans les stations de la Charité. Plus de deux tiers d'entre eux ont déclaré qu'ils ne recommanderaient pas la Charité comme hôpital d'enseignement à d'autres étudiants. Parmi ceux qui ont travaillé dans d'autres cliniques de Berlin, la plupart ont recommandé leurs hôpitaux. Au total, seulement 10 % se sentaient bien préparés pour leur vie professionnelle. Peter Bobbert, président de l'association régionale de Berlin/Brandebourg du Marburger Bund, a décrit les résultats comme "choquants" et "incapables d'être édulcorés".

Le représentant juridique de la Charité, interrogé par "Stern" et RTL, a déclaré que la Charité ne connaissait pas les deux sondages et que leurs résultats n'étaient pas représentatifs. Ils ont également souligné que la Charité est régulièrement classée parmi les meilleurs hôpitaux dans les classements internationaux.

La Charité, ainsi que d'autres grandes cliniques, devrait bénéficier financièrement des réformes hospitalières actuellement élaborées par le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach. Elle emploie environ 5700 médecins et chercheurs.

