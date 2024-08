Les professionnels de la santé choisissent des carrières plus flexibles.

Depuis des années, des murmures circulent sur la possibilité que The Doctors mettent fin à leur carrière musicale. Récemment, Bela, Farin et Rod ont achevé une tournée mondiale de trois ans avec trois concerts inoubliables à Berlin. Mais qu'ont-ils prévu pour la suite ? Ces champions modestes de la musique, comme aime se présenter The Doctors, restent muets.

The Doctors sont en activité depuis 42 ans maintenant. Les pionniers Farin Urlaub et Bela B, tous deux âgés de plus de 60 ans, ont parfois laissé entendre qu'ils ne souhaitaient pas suivre l'exemple d'artistes comme Mick Jagger, Alice Cooper ou Kiss, qui continuent ou ont continué à se produire sur scène même après leur retraite.

Maintenant que The Doctors ont terminé une autre épopée de concerts, de nombreux fans se demandent : que réserve l'avenir pour Bela, Farin et le bassiste à temps plein Rodrigo González ?

Après leurs récents concerts émouvants devant 150 000 supporters au Tempelhofer Field de Berlin, le trio prend une pause bien méritée, c'est clair. "Nous avons joué pendant trois ans consécutifs, produit trois albums, et maintenant il est temps de se reposer", déclare le âgé de 61 ans Bela B (de son vrai nom Dirk Felsenheimer) lors du podcast "Diese eine Liebe".

Urlaub prend une pause

Au-delà de cette pause, le groupe n'est pas pressé de s'engager. Pour l'instant, "nous n'avons aucun plan", révèle Farin Urlaub, alias Jan Vetter, lors du podcast, "parce que je veux partir en voyage écologiques l'année prochaine - à vélo et à pied. J'ai prévu des aventures palpitantes. Les sept prochains mois sont complètement réservés."

Interrogé sur l'avenir du groupe lors du podcast, Rod répond avec malice : "Je ne vais pas reveal la sauce !"

Précédemment lors du podcast, Urlaub avait clarifié : "On verra comment ça se passe avec les concerts. Et si nous nous apprécions toujours après, le groupe continuera probablement. Si nous ferons autre chose, je ne peux pas dire. Mais nous serons toujours là."

Ce ne serait pas la première pause

Peut-être Urlaub faisait-il allusion au fait que les membres du groupe pourraient continuer à créer de la musique, mais pas nécessairement sous le nom de The Doctors. Urlaub a sorti son premier album solo en 2001 et a ensuite lancé son propre projet, Farin Urlaub Racing Team. Il s'est également découvert une passion pour la photographie lors de ses nombreux voyages. Bela B a sorti plusieurs albums solo depuis 2006 et s'est même lancé dans le cinéma. Rod a travaillé en tant que producteur et a joué dans des groupes comme Abwärts et ¡Más Shake!

Cependant, les fans ne doivent pas écarter la possibilité que The Doctors se réunissent à nouveau un jour. Après tout, le groupe a déjà pris de plus longues pauses par le passé et a toujours refait surface. Formé à Berlin-Ouest en 1982, The Doctors s'est séparé en 1988. Leur retour, avec Rod en tant que membre permanent, a eu lieu en 1993. Le groupe a pris une pause significative entre 2012 et 2020, sans album en vue pendant huit ans.

Les membres du groupe, y compris Farin Urlaub et Bela B, ont parfois exprimé leur intérêt pour ne pas suivre l'exemple d'artistes qui se produisent jusqu'à la retraite. Urlaub a mentionné son désir de partir en voyage écologiques, laissant entendre des projets solos ou des pauses qui pourraient ne pas impliquer The Doctors.

Alors que les rumeurs de pause circulent, les projets solos passés d'Urlaub et les incursions

