- Les produits de luxe inhabituels des stars

Le camp de jungle d'été est prêt à démarrer : "Je suis une star - Le face-à-face des légendes de la jungle" sera diffusé le 15 août sur RTL+ (disponible également sur RTL à partir du 16 août). Cette saison tous les stars, composée de 13 anciens candidats, a été enregistrée sans vote en direct du public, ce qui changera la dynamique du camp et les épreuves de la jungle.

Selon RTL.de, il n'y a pas de règles fixes qui s'appliquent habituellement dans le camp. Cependant, une règle a été introduite pour cette jungle des légendes : les célébrités pouvaient apporter deux objets de luxe avec eux en Afrique du Sud. Les stars ont mis l'accent sur les cosmétiques - un campeur semble satisfait de ses choix.

Le soin et le confort passent avant tout

Selon RTL.de, la star de la télé-réalité Gigi Birofio (25) commence avec une brume autobronzante et de la cire pour les cheveux, qui pourrait être l'un des objets de luxe les plus inhabituels en Afrique du Sud. De même, l'acteur David Ortega (38) d'origine espagnole apporte un drapeau allemand et un drapeau espagnol. La DJane Giulia Siegel (49) voyage avec du bronzer et de la poudre pour bébé. L'ancienne candidate du "Bachelor" Georgina Fleur (34) ne peut pas vivre sans son sérum pour les cils et son rouge à lèvres rouge, et la reine de la télé-réalité Kader Loth (51) ne renonce pas entirely au maquillage avec son eyeliner et son anticerne.

L'ancienne candidate de "GNTM" Sarah Knappik (37), le présentateur Mola Adebisi (51) et l'expatriée de Majorque Daniela Büchner (46) semblent avoir appris de leur premier voyage dans la jungle, en se concentrant sur le confort et le calme avec des oreillers et des bouchons d'oreilles. La candidate de l'émission de rencontres Elena Miras (32) veut également du confort avec un oreiller et sera vue avec une peluche de sa fille. L'ancien acteur de "GZSZ" Eric Stehfest (35) a un oreiller de sa fille et un collier en forme de cœur de sa femme comme rappels de la maison.

L'ancienne candidate de "Big Brother" Hanka Rackwitz (55) mise sur l'eyeliner et un oreiller. L'ancien footballeur Thorsten Legat (55) est satisfait d'un baume à lèvres pour ses lèvres sensibles, et l'acteur Winfried Glatzeder (79) renonce même à un objet de luxe sur son "chemin de découverte de soi".

