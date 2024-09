Les produits chimiques de l'emballage se retrouvent chez les individus.

Origine des supermarchés, presque tous les produits alimentaires sont enveloppés dans des emballages. Une multitude de substances, telles que des minéraux, des plastiques et des produits chimiques industriels nocifs, sont utilisées pour protéger les aliments des contaminants, maintenir leur fraîcheur ou conserver leur sécheresse. Malheureusement, ces matériaux contiennent souvent des composés nocifs qui finissent par pénétrer dans notre corps. Une évaluation récente publiée dans la "Revue de science de l'exposition et d'épidémiologie environnementale" met en évidence un grand nombre de ces toxines. En tout, environ 3 600 substances étrangères nocives ont été identifiées dans la physiologie humaine, y compris dans le sang, l'urine, les cheveux et même le lait maternel.

Les composés en question sont les produits chimiques en contact avec les aliments (FCC). Ces derniers sont utilisés dans les produits utilisés pour le stockage, le traitement, l'emballage et la présentation des aliments. Parmi ces produits chimiques figurent des produits chimiques persistants tels que les PFAS, des plastifiants tels que les phtalates, des métaux et des produits chimiques industriels nocifs tels que les bisphénols. La compréhension des FCC a considérablement augmenté avec la découverte de plus de 14 000 variétés, et maintenant, environ un quart d'entre eux ont été détectés dans le corps humain.

L'étude a été menée par l'organisation à but non lucratif Food Packaging Forum (FPF) basée à Zurich, en Suisse. L'indépendance de l'étude a été confirmée par Martin Scheringer, le fondateur de la fondation et un professeur à l'Université Masaryk en République tchèque et à l'ETH Zurich, tous deux co-auteurs de l'étude. Andreas Schäffer, professeur émérite d'écotoxicologie et d'évaluation des risques environnementaux à l'Université RWTH d'Aix-la-Chapelle, qui n'a pas participé à l'étude, a également confirmé la validité de la fondation.

L'appel pour des emballages plus sûrs

Les résultats de l'étude seront partagés avec le public sur une plateforme interactive nommée la base de données FCChomon. La base de données s'appuie sur les bases de données FCC précédemment publiées et est facilement accessible en ligne. Les chercheurs espèrent que la plateforme interactive servira d'outil essentiel pour aider les experts à développer des matériaux plus sûrs.

Selon Birgit Geueke, auteure principale de l'FPF, "nos recherches établissent un lien entre les produits chimiques en contact avec les aliments, l'exposition et la santé humaine. Elle démontre également une approche essentielle pour prévenir et protéger la santé."

Il est important de noter que ces produits chimiques peuvent provenir de diverses sources, telles que les médicaments, les produits ménagers et les produits de soins personnels.

Pour des produits chimiques spécifiques, tels que le bisphénol A (BPA), l'absorption orale via les matériaux en contact avec les aliments est bien documentée. Par exemple, ce polluant disrupteur endocrinien est maintenant interdit dans certains objets, comme les biberons. Cependant, il est toujours présent dans d'autres matériaux. En fait, le transfert de nombreux FCC des matériaux en contact avec les aliments aux aliments a été cliniquement prouvé.

De nombreux produits chimiques représentent un risque pour la santé en raison de leurs propriétés cancérigènes, de mutations génétiques, de troubles de la reproduction, de perturbations de l'équilibre hormonal et d'accumulation dans l'organisme. Cependant, la concentration de ces substances joue également un rôle crucial. Jane Muncke, co-auteur de l'FPF, espère que l'étude encouragera des mesures de sécurité améliorées pour les matériaux en contact avec les aliments. Cela pourrait être réalisé par l'application de nouvelles réglementations ou le développement d'alternatives plus sûres.

Il est largement reconnu qu'il existe un manque ou des données insuffisantes sur la toxicité de nombreux FCC. Par conséquent, la sécurité de leur utilisation reste incertaine. De plus, il est probable que les individus soient exposés à plus de FCC qu'il n'a été rapporté dans cette étude, car nous avons seulement examiné un groupe sélectionné de produits chimiques.

Des milliers d'autres FCC sont connues, mais elles ne sont pas surveillées dans les programmes de biomonitoring. Par exemple, les antioxydants synthétiques et les oligomères sont rarement détectés chez l'homme en raison d'un manque de surveillance. Ksenia Groh, co-auteur de l'Institut suisse de recherche sur l'eau Eawag, souligne que "l'étude révèle que les antioxydants, malgré leur grande production et leur utilisation généralisée dans les plastiques, sont largement absents des programmes de surveillance."

La révélation importante et pionnière de l'étude

Le président de la fondation Scheringer conclut qu'un nombre étonnamment élevé de produits chimiques nocifs sont utilisés dans les matériaux en contact avec les aliments. "Cela est préoccupant, et il y a manifestement un besoin de matériaux en contact avec les aliments plus sûrs et plus simples."

Le toxicologue Schäffer explique que, pour certains produits chimiques tels que les substances poly- et perfluorées ou les phtalates utilisés dans les plastiques, des restrictions sont actuellement envisagées - mais pas pour la plupart des autres produits chimiques. "L'étude est donc une révélation importante et un pionnier pour mieux protéger les individus des produits potentiellement nocifs dans le secteur alimentaire à l'avenir."

Hubertus Brunn, toxicologue alimentaire et environnemental à l'Université de Giessen, considère également l'étude comme un catalyseur pour de plus amples réflexions. Il espère que l'étude stimulera des discussions sur la nécessité d'utiliser tous ces produits chimiques dans les matériaux en contact avec les aliments et si des alternatives moins nocives ou inoffensives pourraient potentiellement les remplacer.

L'étude met en évidence la présence de milliers de FCC non surveillés, tels que les antioxydants synthétiques, qui sont couramment utilisés dans les plastiques mais rarement détectés chez l'homme en raison d'un manque de surveillance. D'autres produits chimiques nocifs tels que le BPA, bien qu'interdits dans certains objets, continuent de trouver leur chemin dans les aliments via les matériaux en contact avec les aliments.

Le manque de données et la compréhension insuffisante de la toxicité de nombreux FCC contribuent à l'incertitude concernant leur sécurité. Par conséquent, il y a un besoin d'améliorer les mesures de sécurité, potentiellement par de nouvelles réglementations ou le développement d'alternatives plus sûres, pour réduire les risques pour la santé que ces substances représentent.

