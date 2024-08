Les producteurs de fruits allemands font face à la plus faible récolte de pommes depuis 2017

En raison de conditions météorologiques défavorables, la récolte de pommes de cette année est attendue être très maigre. Selon une estimation préliminaire de l'Office fédéral de la statistique (Destatis) en juillet, seulement environ 734 000 tonnes sont attendues.

Cela signifie qu'environ 261 300 tonnes (une baisse de 26,3 pour cent) de pommes sont attendues être récoltées en moins qu'en moyenne sur les dix dernières années. La récolte de cette année est attendue être la plus faible depuis 2017 (596 700 tonnes). Le faible rendement de l'année précédente est prévu être largement dépassé en 2024 - d'environ 207 600 tonnes (une baisse de 22,1 pour cent).

La principale raison de l'attente de faible récolte des exploitations fruitières est les conditions météorologiques défavorables, qui sont attendues entraîner des pertes de récolte importantes allant jusqu'à 90 pour cent par rapport à la moyenne des dix dernières années, en particulier dans les États fédéraux du sud-est.

Au printemps, les gelées tardives et les grêles dans de nombreux vergers ont causé des dommages gelés et un mauvais ensemencement des fruits. Tout au long de la saison de croissance, la météo humide et fraîche et les précipitations régionales importantes ont eu un impact négatif sur le développement des fruits et ont favorisé l'apparition de maladies.

Les agriculteurs fruitiers et légumiers des États fédéraux du sud-est sont susceptibles de subir des pertes de récolte importantes en raison des conditions météorologiques défavorables. La faible récolte de pommes de cette année est une préoccupation non seulement pour les agriculteurs fruitiers et légumiers, mais pour l'ensemble de l'industrie et les consommateurs également.

