- Les procureurs poursuivent deux autres dirigeants de Wirecard.

Après plus de quatre ans d'enquête sur le scandale Wirecard, le parquet de Munich a inculpé deux anciens membres du conseil d'administration du conglomérat Wirecard, qui a fait faillite en 2020. Les enquêteurs accusent l'ancien directeur financier Alexander von Knoop et Susanne Steidl, responsable du développement de produits dans le conseil d'administration de Wirecard, de plusieurs cas de détournement de fonds s'élevant à plusieurs centaines de millions d'euros pour l'ancienne société DAX. Les deux sont soupçonnés d'avoir été impliqués dans des décisions du conseil d'administration pour prêter des fonds de l'entreprise sans garantie à des partenaires commerciaux de Wirecard. La cour régionale de Munich I doit maintenant statuer sur l'admissibilité de l'acte d'accusation.

Cependant, les enquêteurs ne croient pas que les deux étaient impliqués dans la fraude présumée de plusieurs milliards d'euros, pour laquelle l'ancien PDG Markus Braun et deux autres anciens responsables de Wirecard sont jugés à Munich depuis décembre 2022. Les avocats de von Knoop ont souligné que l'ancien directeur financier n'avait "à aucun moment eu connaissance de toute activité préjudiciable à Wirecard AG et à ses actionnaires par d'autres personnes responsables dans le groupe Wirecard". "À aucun moment M. von Knoop n'a eu l'intention ou même l'idée de nuire aux entreprises du groupe Wirecard dans ses actions". Un porte-parole de Steidl a déclaré qu'ils ne pouvaient pas commenter une procédure en cours.

Steidl et von Knoop ont rejoint le conseil d'administration de Wirecard en janvier 2018, bien après que les enquêteurs aient allégué que Braun, avec de nombreux complices à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, avait formé un syndicat criminel. Steidl, qui comme Braun et l'ancien directeur des ventes Jan Marsalek, qui s'est évaporé en 2020, est autrichienne, a également personnellement témoigné qu'elle ne savait rien de la fraude.

Le syndicat présumé de Wirecard, avec Braun et Marsalek dans des rôles clés, est censé avoir gonflé les comptes du prestataire de services de paiement avec des transactions fictives pendant des années pour maintenir l'entreprise déficitaire à flot. Selon l'acte d'accusation, les principales victimes étaient les banques prêteuses, avec le parquet estimant les dommages à environ 3,2 milliards d'euros. Braun a nié toutes les accusations depuis le début du procès.

L'accusation principale : Prêt sans garantie

Même si Steidl et von Knoop n'étaient pas au courant de la fraude de plusieurs milliards d'euros, ils sont toujours accusés de manquement à leurs devoirs en prêtant des fonds de l'entreprise sans aucune sécurité. Cela comprend un prêt de 100 millions d'euros que Wirecard a transféré à une société basée à Singapour appelée Ocap au printemps 2020, selon le parquet. Ocap faisait partie d'un réseau complexe de sociétés par lesquelles les fonds de Wirecard étaient soi-disant transférés avant de disparaître dans des canaux inconnus. En fin 2023, le parquet de Munich I avait déjà inculpé le prédécesseur de von Knoop en tant que directeur financier.

Lire aussi: