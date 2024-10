Les procureurs de Los Angeles vont examiner de nouvelles preuves dans la condamnation pour homicide des frères Menendez en 1996.

Los Angeles (AP): Les autorités de Los Angeles envisagent de réexaminer les peines de prison à perpétuité des frères Menendez pour le meurtre de leurs parents dans leur manoir de Beverly Hills il y a plus de trois décennies, selon l'annonce faite hier par le procureur du comté de Los Angeles.

During a press conference, George Gascón, procureur du comté de Los Angeles, a déclaré que les avocats d'Erik Menendez, 53 ans, et de son frère Lyle, 56 ans, ont demandé à un tribunal d'annuler leurs condamnations.

Gascón a souligné qu'il n'y avait pas de dispute sur leur implication dans les meurtres, mais son bureau examinera les nouvelles preuves pour déterminer si un nouveau procès est justifié. Une audience est prévue pour le 29 novembre.

"We haven't reached a conclusion yet. We're analyzing the data," a déclaré Gascón.

Les nouvelles preuves, révélées dans une pétition, comprendraient prétendument une lettre écrite par Erik Menendez, suggérant qu'il avait été abusé sexuellement par son père. Gascón pense que le sujet des agressions sexuelles serait traité différemment aujourd'hui.

Gascón a reconnu qu'il n'était pas au courant de la "crédibilité" des preuves présentées lors du procès.

"We'll examine every piece of it," a déclaré Gascón, qui se représente et a mentionné que plus de 350 personnes ont été condamnées à nouveau pendant son mandat, et moins de 1% ont réoffensé.

L'avocat des frères, Cliff Gardner, a remercié le procureur pour sa décision, déclarant que la nouvelle compréhension de l'impact des abus sexuels et physiques sur les enfants, associée à de nouvelles preuves, justifie un nouveau procès.

"Given the profound evolution in our comprehension of how abuse affects both boys and girls – and the substantial new evidence – we believe that resentencing is the appropriate choice," a écrit Gardner à l'AP. "The brothers have spent more than three decades in prison. It's time."

L'affaire a regagné l'intérêt du public ces dernières semaines suite à la sortie de la série documentaire de Netflix, "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story."

Dans une déclaration publiée par son épouse, Erik Menendez a critiqué la série en tant que "portrait inexact" qui les a ramenés à une époque où les procureurs "ont construit une narration fondée sur la croyance que les hommes ne sont pas abusés sexuellement et que les hommes souffrent différemment du trauma de violences sexuelles par rapport aux femmes."

Les frères ont été condamnés à la prison à vie en 1989 pour avoir abattu leurs parents, Jose et Kitty Menendez.

Lyle, alors âgé de 21 ans, et Erik, 18 ans, ont admis avoir abattu leur père, un responsable de l'industrie du divertissement, et leur mère avec un fusil de chasse, mais ont affirmé qu'ils avaient peur que leurs parents les éliminent pour cacher les agissements sexuels à long terme du père envers Erik.

Les procureurs ont soutenu qu'il n'y avait aucune preuve de tels agissements. Leur argumentaire reposait sur le fait que les frères voulaient l'importante fortune de leurs parents.

Les jurés ont opté pour une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle plutôt que la peine de mort.

