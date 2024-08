- Les procureurs de Dresde demandent une amende pour accident de ski.

Six mois après un accident de ski en Autriche ayant eu des conséquences douloureuses, le parquet de Dresde a demandé une ordonnance pénale au tribunal local de Dippoldiswalde contre un homme de 56 ans. Celui-ci encourt désormais une amende de 4 050 euros, soupçonné de blessures corporelles par négligence.

Manque de vigilance d'un skieur plus rapide

L'homme de Glashütte, dans les Monts Métallifères, est soupçonné d'avoir heurté un skieur plus lent devant lui sur une piste de Flachau le 13 février, en raison d'une insuffisance de prudence et d'attention, selon le parquet. Le skieur de 64 ans de Bochum, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, est alors tombé et a dû être soigné pour une fracture de l'épaule gauche.

Le parquet de Dresde représente la Commission dans cette affaire, ayant demandé une ordonnance pénale contre le skieur responsable de la collision. Après l'accident, la victime, un skieur de 64 ans de Bochum, a dû être soignée pour une fracture de son épaule gauche.

Lire aussi: