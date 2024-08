Les procureurs affirment que Hunter Biden a accepté de faire pression pour les États-Unis au nom de l'homme d'affaires roumain.

L'accusation récente émane du conseiller spécial David Weiss, qui poursuit Hunter Biden pour évasion fiscale présumée. Le procès, prévu pour septembre, porte sur de nombreuses affaires commerciales à l'étranger de Hunter Biden, parfois alors que son père était en fonction.

Cependant, les procureurs n'ont pas inculpé Hunter Biden pour des crimes de lobbying étranger, bien qu'ils aient enquêté sur ce point pendant des années. Ils ont indiqué dans le nouveau dépôt qu'ils voulaient introduire de nouveaux témoignages sur l'accord de lobbying présumé comme preuve dans l'affaire fiscale.

L'équipe de Weiss a déclaré que Hunter Biden avait "accepté de tenter d'influencer la politique publique américaine" en lobbystant auprès des agences et officiels américains pour trouver des irrégularités dans l'enquête du gouvernement roumain sur un homme d'affaires roumain riche identifié dans le dépôt par les initiales G.P.

Weiss a également affirmé que Hunter Biden "a contacté des officiels gouvernementaux" aux États-Unis, y compris au département d'État, bien que les procureurs n'aient pas élaboré sur les détails de ces communications.

Les procureurs affirment qu'un des partenaires commerciaux de Hunter Biden est prêt à témoigner au procès qu'ils "étaient préoccupés par les répercussions politiques que le travail de lobbying pourrait avoir" pour Joe Biden, alors ils "ont caché la véritable nature du travail" et ont prétendu qu'il s'agissait de gestion immobilière au lieu de lobbying.

Mais dans les nouveaux dépôts, les procureurs ont également clarifié que le témoin "n'a pas dit que l'accusé a exercé une influence politique impropre".

Les républicains de la Chambre ont examiné précédemment, dans le cadre de leurs enquêtes sur les finances de la famille Biden, les paiements effectués à Hunter Biden par un associé d'affaires roumain.

Les procureurs, however, n'ont jamais soutenu publiquement les allégations les plus explosives et non prouvées des républicains selon lesquelles Hunter Biden aurait été impliqué dans des affaires commerciales étrangères corrompues avec son père, ou que Joe Biden aurait abusé de ses pouvoirs gouvernementaux pour enrichir sa famille.

Les procureurs ont également déclaré mercredi que leur côté "ne comptait pas faire référence aux allégations selon lesquelles l'accusé aurait violé la loi FARA ou aurait coordonné de manière impropre avec l'administration Obama", faisant référence à la loi sur les agents étrangers, qui oblige les personnes qui font du lobbying au nom de clients étrangers à s'inscrire au préalable auprès du gouvernement américain.

"We do not intend to introduce evidence/argue that (Hunter Biden) was trying to funnel money to Joe Biden", ont écrit les procureurs.

Hunter Biden n'a jamais été inculpé pour avoir violé les lois sur le lobbying étranger. Son équipe nie qu'il ait jamais fait du lobbying non déclaré pour des clients étrangers. Un porte-parole de Hunter n'a pas commenté les nouveaux dépôts, et ses avocats n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNN.

Hunter Biden a plaidé non coupable des chefs d'accusation fiscaux. Il a soutenu que Weiss, un républicain et nommé par Trump, le poursuit en raison d'un parti pris politique contre sa famille.

Le procès est prévu pour commencer le 5 septembre à Los Angeles. Sa sentence dans une affaire criminelle distincte, dans laquelle il a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation de port d'armes, est prévue pour novembre.

