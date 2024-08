Les proches des prisonniers franchissent la barrière de la frontière de Gaza.

Des membres de la famille des otages israéliens séquestrés par le groupe extrémiste islamique Hamas ont apparemment franchi la clôture frontalière et organisé une manifestation dans la bande de Gaza, selon les médias. Initialement, une grande foule s'est rassemblée à la frontière, diffusant des messages via des haut-parleurs à l'intention de leurs proches détenus de l'autre côté, dans l'espoir d'obtenir une réponse, a rapporté le chaîne israélienne 13.

Certains proches ont ensuite traversé la frontière et se sont rués vers la bande de Gaza, avant de battre en retraite sur ordre des forces de sécurité. During the protest, protesters displayed photographs of their missing family members. La mère d'un soldat enlevé a été rapportée comme ayant dit à sa fille : "Je suis désolée de ne pas avoir encore réussi à obtenir ta libération, mais je te promets que tu seras bientôt de retour."

Plus d'une centaine d'otages restent sous le contrôle de Hamas, l'organisation extrémiste islamique, dans la bande de Gaza, ce qui marque 328 jours depuis leur enlèvement. Le sort des survivants reste incertain. L'armée a récemment libéré un otage et récupéré le corps d'un soldat enlevé lors de l'enlèvement.

Les membres de la famille des otages restants continuent d'organiser des manifestations pour un accord de cessez-le-feu avec Hamas, qu'ils estiment faciliterait également leur libération. Ils accusent l'administration israélienne de manquer d'efforts pour négocier un accord en raison de préoccupation

