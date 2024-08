Les prochains sondages électoraux en Thuringe indiquent une avance significative pour l'AfD.

Selon l'alliance, la BSW de Sahra Wagenknecht a obtenu 17 %, tandis que le parti de gauche sous Bodo Ramelow en a remporté 14 %. Le SPD a reçu 6 %. Les Verts, dans un arrangement de partage du pouvoir avec le parti de gauche et le SPD, n'ont pas réussi à entrer au parlement régional avec seulement 4 %. Le FDP ne serait pas présent au parlement non plus.

Selon un sondage réalisé par l'Institut Infratest dimap pour l'ARD jeudi, si les élections avaient lieu ce dimanche, l'AfD obtiendrait 30 %, la CDU recueillerait 23 %, et la BSW gather 17 %. Le parti de gauche obtiendrait 13 %, le SPD gérerait 7 %, et les Verts ne pourraient gérer que 3 %. Malheureusement, même avec un seuil de 5 %, le FDP manquerait toujours.

Compte tenu de ces résultats de sondage, la formation d'une coalition après les élections semble difficile. Tous les autres partis refusent des partenariats avec l'AfD. La CDU rejette les alliances avec le parti de gauche et les Verts. La seule option de majorité est une coalition CDU, BSW et SPD. Cependant, les collaborations avec la BSW causent des conflits internes au sein de la CDU. Voigt est ouvert aux discussions, mais le président fédéral de la CDU, Friedrich Merz, refuse catégoriquement les alliances, au moins au niveau fédéral.

Les élections pour les nouveaux parlements régionaux auront lieu en Thuringe et en Saxe le prochain dimanche. Le Brandebourg votera le 22 septembre. Le résultat est très attendu, en particulier concernant les performances de l'AfD. Le parti a dominé les sondages en Thuringe depuis un certain temps.

Au vu des résultats de ce sondage, les autres partis, à l'exception de l'AfD, de la CDU, du SPD, de la BSW et du parti de gauche, auraient une représentation minimale si les élections étaient organisées immédiatement. Malgré l'opposition de Merz, une coalition potentielle de la CDU, de la BSW et du SPD, connue sous le nom d'«Autre», pourrait encore être une possibilité lors des élections à venir.

