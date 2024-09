- Les prochains prix allemands de l'innovation <unk> Divers groupes de recherche présentent leurs initiatives

Innovations commerciales de pointe sont en lice pour le prestigieux Prix allemand de l'Avenir, décerné par le Président fédéral. À 11h00 le mercredi, trois groupes de recherche en compétition présenteront leurs projets finalistes pour ce prix scientifique prestigieux, au Musée allemand de Munich.

Après un processus de sélection rigoureux, le jury a choisi cette année des projets ayant tous un lien avec la Bavière. Les thèmes vont des avancées en intelligence artificielle aux sources d'énergie renouvelable. Être nommé est considéré comme une reconnaissance élevée.

La cérémonie de remise du prix aura lieu le 27 novembre à Berlin, avec le président Frank-Walter Steinmeier comme présentateur. L'identité des membres du équipe gagnante sera gardée secrète jusqu'à la dernière minute - le jury décide du vainqueur le jour même.

Le Prix allemand de l'Avenir, d'une valeur de 250 000 euros, est l'un des prix scientifiques les plus prestigieux d'Allemagne.

Le trophée a été décerné l'an dernier à une équipe de chercheurs d'Erlangen pour la création d'un nouveau dispositif pour la tomographie par résonance magnétique (IRM).

En 2020, le prix a été décerné à des chercheurs de Carl Zeiss Microscopy à Jena pour leur technique de microscopie innovante, améliorant l'étude des cellules vivantes.

En 2021, les cofondateurs de BioNTech, Özlem Türeci et Uğur Şahin, ont été reconnus pour leur recherche de pointe sur la technologie de l'ARNm et le vaccin contre la COVID-19, les rendant célèbres dans le monde entier.

