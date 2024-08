Les prochaines élections présidentielles américaines de 2024: prédiction de victoire et de défaite

L'élection présidentielle américaine de 2022 est toujours un combat serré. Avec Kamala Harris becoming la candidate démocrate, le statut préféré de Donald Trump a pris un coup. Maintenant, les investisseurs doivent analyser en profondeur les plans de campagne de Harris et de Trump.

Le plan économique de Trump repose sur des politiques fiscales et commerciales. Il prévoit de rendre les baisses d'impôts temporaires, prévues pour expirer en 2025, permanentes. Le taux d'imposition des sociétés passerait de 21 à 15 % pour soutenir les entreprises et les investissements. Cependant, cela sera financé par des droits de douane accrus sur les biens importés. Par exemple, les biens chinois pourraient faire face à des droits de douane allant jusqu'à 60 %, tandis que les biens en provenance d'autres pays verront une augmentation d'au moins 10 %.

Contrairement à Trump, le plan de Harris est plus varié. Outre le paquet d'investissement environnemental, connu sous le nom de loi de réduction de l'inflation (IRA), et la mise en œuvre du projet d'infrastructure déjà adopté, qui prévoit des investissements de 1,2 billion de dollars dans les transports, l'infrastructure et la technologie, seront pris au sérieux.

Cependant, un programme de dépenses de même ampleur ne se reproduira peut-être pas sous l'administration Harris, car les gouvernements dirigés par les démocrates ont historiquement mis l'accent sur les contraintes fiscales.

Pour financer ces initiatives et d'autres programmes sociaux, tels que l'aide financière aux familles et les incitations à la propriété immobilière, sans affecter le budget à long terme, Harris prévoit d'augmenter les impôts, mais uniquement pour les revenus dépassant 400 000 dollars par an.

Aide pour le secteur pétrolier et gazier

Les questions réglementaires jouent également un rôle important. Trump est favorable à l'assouplissement des réglementations pour les entreprises pétrolières et gazières. En utilisant sa célèbre phrase "Forer, Bébé, Forer", il plaide pour une augmentation de la production de pétrole et de gaz à moindre coût.

Dans un tel scénario, les entreprises pétrolières et gazières pourraient bénéficier d'une victoire de Trump. Inversement, les entreprises du secteur de l'énergie renouvelable pourraient connaître une baisse du cours de leurs actions.

Dans le secteur bancaire, Trump prévoit d'assouplir les réglementations sur la liquidité et les exigences en capital, ce qui bénéficiera principalement aux petites et moyennes banques. Cependant, ces mesures ont été critiquées par la banque centrale américaine pour avoir contribué à l'effondrement de la Silicon Valley Bank au printemps 2018.

Harris s'est opposée à l'assouplissement des réglementations bancaires en 2018 et, en tant qu'avocate générale de la Californie, elle a adopté une position ferme contre les banques. Elle a soutenu les créanciers affectés par les pratiques de prêt laxistes des banques avant la crise financière. Comme dans le secteur de l'énergie, les actions bancaires pourraient bénéficier davantage d'une victoire de Trump.

Dans le secteur pharmaceutique, l'accent est mis sur Medicare. Alors que Harris a précédemment plaidé pour un "Medicare pour tous", Trump pourrait utiliser un second mandat pour révoquer les pouvoirs de négociation des prix de Medicare accordés par la loi IRA.

Avenir pour Silicon Valley incertain

Dans le secteur technologique, les positions des candidats ne sont pas clairement définies. Bien que Elon Musk ait récemment laissé entendre que Silicon Valley penche vers Trump, les démocrates ont traditionnellement de meilleures relations avec les entreprises technologiques.

Les restrictions commerciales draconiennes envers la Chine, telles que proposées par Trump, pourraient décourager le secteur technologique. Harris, qui vient de Silicon Valley, pourrait faire preuve de plus de compréhension sur les questions d'antitrust. Une victoire de Harris ne devrait pas booster les cours des actions technologiques, mais elle pourrait dissiper les craintes d'une escalade des barrières commerciales.

**Initialement, une victoire de Trump pourrait entraîner une amélioration de la performance des actions dans le secteur à court terme, mais prévoir les impacts secondaires potentiels sur le marché financier est difficile. La mise en œuvre de l'agenda de Trump pourrait déclencher des effets inflationnistes, rendant le travail de la Federal Reserve plus compliqué. Un renforcement potentiel du dollar américain et des taux d'intérêt plus élevés pourraient avoir un impact négatif sur les bénéfices des entreprises

