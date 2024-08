- Les prochaines élections législatives sont précédées d'un récent sondage

Avant les élections régionales, le Politbarometer de ZDF prévoit l'AfD comme la faction la plus puissante en Thuringe, tandis que la CDU a de bonnes chances de gagner en Saxe. Selon la dernière étude du Forschungsgruppe Wahlen, publiée dans le "Heute Journal", de nouveaux parlements régionaux seront élus dans les deux États ce dimanche.

En Thuringe, l'AfD est donnée à 29 %, loin devant la CDU avec 23 % et l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) avec 18 %. La Gauche, actuellement au pouvoir avec Bodo Ramelow comme premier ministre régional, est à 13 %. Le SPD pourrait obtenir 6 %, tandis que les Verts pourraient ne pas entrer au parlement régional avec 4 %. Les autres partis représentent 7 %, et aucun parti n'obtient plus de 3 %.

"Cela formerait une majorité étroite pour une coalition de CDU, BSW et SPD", a-t-on déclaré. Bien que des coalitions entre l'AfD et la CDU, l'AfD et le BSW, ou même la CDU, le BSW et la Gauche soient théoriquement possibles, ces options ont été rejetées par la CDU ou le BSW. Cependant, 29 % des répondants restent indécis quant à leur choix de vote.

La CDU continue de mener en Saxe

En Saxe, la CDU, sous la direction de Michael Kretschmer, dispose d'une confortable avance sur l'AfD avec 33 % contre 30 %. Selon l'enquête, la Gauche ne serait pas présente au parlement régional avec 4 %, tandis que les Verts et le SPD obtiendraient chacun 6 %. Le BSW est évalué à 12 % dans l'enquête. Ensemble, les autres partis représentent 9 %, et aucun parti n'excède 3 %.

"La poursuite du gouvernement CDU, Verts et SPD et une majorité étroite similaire pour une alliance de la CDU et du BSW" sont possibles selon les sondeurs. Une coalition entre la CDU et l'AfD est également concevable, mais celle-ci a été rejetée par la CDU. En Saxe, 24 % des répondants restent incertains quant à leur choix de vote.

Les résultats des sondages stables malgré Solingen

Les chiffres des sondages pour les partis individuels ont à peine changé depuis le Politbarometer du 23 août - malgré la réalisation de l'enquête après l'attaque présumée d'un islamiste à Solingen. Vendredi soir, un suspect a attaqué des participants à un festival de la ville à l'aide d'un couteau, faisant trois morts et blessant huit personnes. Le suspect, Issa Al H., un Syrien de 26 ans, est maintenant en détention à Düsseldorf.

Les résultats des sondages sont sujets à des incertitudes. Une baisse de la loyauté partisane, ainsi que des décisions de vote de plus en plus à court terme, rendent difficile pour les instituts de sondage d'interpréter les données collectées. Dans l'ensemble, les sondages reflètent l'opinion publique au moment de l'enquête et ne prédisent pas le résultat de l'élection.

Au vu de ces sondages, si l'élection au Landtag avait lieu comme prévu, l'AfD serait le parti le plus représenté en Thuringe, pouvant potentiellement former une coalition avec la CDU ou le BSW, bien que ces options aient été rejetées par les deux partis. En Saxe, la CDU, actuellement en tête avec 33 %, reste la favorite pour la majorité, avec la coalition CDU-BSW comme possibilité.

