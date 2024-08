- Les procédures judiciaires entourant la mort du Dr Perry liée à la drogue sont en cours.

Suite à l'arrestation de cinq individus liés au décès de l'acteur "Friends" Matthew Perry, l'un des deux professionnels de santé inculpés s'est présenté au tribunal. Le prévenu, un médecin de 54 ans originaire de San Diego, envisage de plaider coupable pour avoir fourni de la kétamine à Perry. Le juge de LA a ordonné un arrêt d'exercice de la médecine, a fixé une caution et menacé d'une peine de prison allant jusqu'à dix ans.

Son avocat a déclaré aux médias que le défendeur exprime un profond regret et souhaite coopérer pleinement avec l'accusation. Selon l'acte d'accusation, le médecin de San Diego est soupçonné d'avoir fourni une quantité importante de kétamine à un collègue de LA via une prescription falsifiée.

Mi-août, les forces de l'ordre et les procureurs ont présenté des accusations graves contre cinq individus, dont des médecins, des dealers et l'assistant de Perry. L'enquête approfondie visait à déterminer comment l'acteur s'est procuré de la kétamine, dont les taux étaient anormalement élevés au moment de son décès. Le procureur de LA, Martin Estrada, a indiqué que l'enquête a mis en lumière "un réseau criminel souterrain étendu". Les défendeurs sont accusés d'avoir exploité l'addiction de Perry pour s'enrichir personnellement.

Les principaux suspects sont un médecin de LA et une femme surnommée la "Reine de la kétamine", tous deux accusés de trafic de grandes quantités de drogue sur le marché noir de LA à l'automne. Tous deux ont maintenu leur innocence lors de leur audition.

L'assistant de Perry a reconnu sa culpabilité dans l'obtention et l'administration de kétamine à Perry, ignorant les connaissances médicales. Le 59 ans attend son procès, risquant une peine de prison allant jusqu'à quinze ans.

Perry, âgé de 54 ans, a été retrouvé sans vie dans son jacuzzi à LA en octobre. Avant son décès, l'acteur avait publiquement reconnu ses luttes contre l'alcool et la drogue. Les rapports suggèrent que Perry a suivi une thérapie à la kétamine dirigée par des professionnels de la santé pour traiter la dépression et l'anxiété, et a également acquis la drogue par des canaux illicites.

La kétamine est un anesthésique efficace depuis des décennies, mais reste un drogue récréative illégale. Dans des contextes cliniques appropriés, elle peut être utilisée pour traiter la dépression résistante aux traitements.

L'équipe de défense a déclaré que le médecin reconnaît ses erreurs et est prêt à coopérer dans l'enquête en cours concernant les autres individus impliqués. En raison de ces allégations, les "autres professionnels de santé" nommés dans l'enquête pourraient potentiellement faire face à des conséquences légales similaires.

