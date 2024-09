- Les procédures judiciaires contre les anciens dirigeants de théâtre à Trèves sont terminées.

Les chefs d'accusation contre Karl Sibelius, ancien directeur du Théâtre de Trèves, pour gestion financière défaillante ont été abandonnés par le Tribunal régional de Trèves suite à une amende de 10 000 euros. Le juge président Armin Hardt a déclaré que Sibelius, âgé de 55 ans, est avant tout un artiste, pas un gestionnaire financier. La question qui se pose maintenant est de savoir si des charges pourraient potentiellement être considérées comme criminelles. Il est indéniable qu'il y a eu un manque de surveillance financière pendant son mandat au Théâtre de Trèves.

Le tribunal a choisi de rejeter l'affaire en raison d'une faute mineure. Les deux parties, l'accusation et la défense, ont convenu de cette décision. Hardt a également souligné que les allégations dataient de plusieurs années et que Sibelius avait été inculpé début 2022.

Non responsable pénalement

L'acte d'accusation a porté des accusations contre Sibelius pour avoir dépassé les budgets alloués pour trois spectacles de théâtre somptueux de mars à novembre 2016, malgré la reconnaissance d'un déficit préexistant. Cela a été considéré comme ayant violé sa responsabilité de surveiller efficacement et économe les ressources financières, entraînant ainsi des pertes financières importantes pour la ville.

L'avocat de Sibelius, Andreas Ammer, a confirmé que les principales accusations étaient valides. Cependant, le jugement juridique était erroné. La situation n'était pas celle d'un détournement illégal et punissable. Sibelius avait hérité du Théâtre de Trèves à une époque difficile et avait cherché à créer un théâtre de haute qualité.

Nouveau départ à Linz

Sibelius avait été chargé de la gestion artistique et commerciale du théâtre. Compte tenu de l'ampleur de ses responsabilités, cela lui est finalement devenu trop difficile, a expliqué Ammer. Trèves a mis fin à son partenariat avec Sibelius à la fin de 2016 après environ un an. Il a révélé que Sibelius n'avait pas obtenu de nouveaux contrats après Trèves, avait été malade pendant une longue période et était maintenant de retour à Linz, entre autres choses, en tant que psychothérapeute. "Créativement, le navire avait pris la mer", a-t-il ajouté.

Il est ajouté à la résolution de l'affaire : l'amende de 10 000 euros et la levée des charges sont considérées comme un Recognition de l'accent mis par Sibelius sur l'art, pas sur la gestion financière. Malgré le dépassement de budget, cela n'a pas été considéré comme un cas de détournement de fonds, mais plutôt comme un produit des circonstances difficiles et de la concentration de Sibelius sur le théâtre de haute qualité.

