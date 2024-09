Les problèmes liés aux transactions numériques suite à un accident informatique ont été corrigés.

Il s'est avéré que pendant une période assez longue, les individus en Allemagne ont rencontré des difficultés pour utiliser leurs cartes de crédit et de débit pour des transactions. De nombreux clients de banques ont été touchés, avec des complications généralisées dans les transactions de cartes de débit, de crédit et de giro. La situation est restée bloquée jusqu'à l'après-midi, où il a été officiellement déclaré que le problème avait été résolu. Selon un représentant du Comité bancaire allemand, "Le problème technique qui a momentanément empêché les paiements par carte de débit et de crédit a été résolu." Par conséquent, les achats aux caisses des magasins sont désormais traités avec une facilité traditionnelle à l'aide de toutes les cartes.

Initialement, des restrictions ont été imposées sur les paiements par carte, y compris ceux aux caisses des supermarchés, et même aux distributeurs de billets pour les retraits d'espèces. Ce n'était pas seulement les banques individuelles qui étaient affectées; l'utilisation des cartes à l'étranger était également perturbée. L'Office fédéral de la sécurité des informations (BSI) a pris en charge la situation, en communiquant avec les parties prenantes et les autorités compétentes.

La source du dysfonctionnement a été déterminée comme étant des problèmes techniques chez un prestataire de services informatiques et les prestataires associés, selon un porte-parole du Comité bancaire allemand. Les experts des opérateurs et des prestataires de système de paiement ont analysé l'ampleur et les détails du problème pour mieux comprendre la situation. Heureusement, selon les informations disponibles à ce jour, une cyberattaque peut être exclue comme cause.

Le prestataire de services informatiques responsable des problèmes a été identifié comme étant First Data, une filiale du conglomérat américain Fiserv, selon un porte-parole. Le problème technique affectait apparemment certains services de traitement.

Malgré la résolution du problème, certains consommateurs peuvent encore être réticents à utiliser les cartes de crédit en raison des récents désagréments. À l'avenir, les banques pourraient envisager de mettre en place des systèmes de sauvegarde pour assurer la continuité du service en cas de problèmes techniques.

