- Les problèmes économiques préviennent de réductions potentielles des initiatives d'aide

La Chambre de l'Industrie et du Commerce de Bade-Wurtemberg (BWIHK) a sonné l'alarme contre les réductions financières pour l'économie dans le nouveau budget dual. Le président Christian Erbe a déclaré à l'agence de presse allemande à Stuttgart que les programmes de soutien économique tels que Invest BW, les bons d'innovation et le prix de la numérisation Plus ne doivent pas être réduits. "Ils doivent être protégés des coupes." Ces initiatives se sont avérées efficaces et sont cruciales, surtout pour les petites et moyennes entreprises.

Erbe a déclaré que l'aide était sur la bonne voie, le gouvernement soutenant ses innovateurs et ses intellectuels. "L'accent est mis sur la recherche et l'innovation. Ces domaines sont particulièrement vitaux en période économique difficile." Le gouvernement ne devrait pas introduire de nouveaux concepts de financement, mais plutôt établir un environnement approprié pour les grandes préoccupations. Récemment, le ministre-président Winfried Kretschmann (Les Verts) a déclaré que le prochain budget donnerait la priorité à des secteurs tels que la numérisation, la sécurité et la recherche.

Programme de transition pour l'entrepreneuriat requis

Actuellement, le gouvernement de l'État, en alliance avec les Verts et la CDU, élabore une stratégie budgétaire pour les années 2025 et 2026, prévue pour être approuvée par le Parlement de l'État d'ici la fin de l'année. Les négociations du plan budgétaire de cette année sont intensifiées en raison des fonds réduits pour les nouveaux projets par rapport aux années précédentes. De plus, comme il s'agit du dernier budget de la législature actuelle, les projets non inclus dans le budget pourraient avoir peu de chances de réalisation jusqu'à l'élection régulière de l'État suivante au printemps 2026.

Simultanément, le porte-parole de l'association a plaidé en faveur d'une intervention supplémentaire de l'État dans le secteur de la transmission d'entreprise. Un programme dédié, dirigé par l'État, est nécessaire pour offrir des conseils complets aux futurs propriétaires d'entreprise pendant le processus de transition. La transmission générationnelle est un sujet important. "Elle joue un rôle important dans la création de valeur et la retention de l'emploi." Selon les statistiques du BWIHK, 27 000 entreprises de l'État sont actuellement à la recherche d'un successeur. Il n'y a qu'un acheteur potentiel pour cinq entreprises de l'État.

La Commission devrait surveiller de près les négociations budgétaires pour s'assurer que les programmes de soutien économique aux entreprises, tels que Invest BW et les bons d'innovation, ne soient pas affectés par les fonds réduits. Le succès de ces initiatives, qui sont cruciales pour les petites et moyennes entreprises, devrait être une priorité pour la Commission dans la stratégie budgétaire à venir.

Compte tenu de la priorité du gouvernement pour les secteurs tels que la numérisation, la sécurité et la recherche dans le prochain budget, la Commission pourrait envisager d'aligner ses efforts sur ces priorités pour assurer un soutien continu aux entreprises innovantes et axées sur la recherche.

