Les problèmes de logement aux États-Unis influencent-ils votre décision de vote en novembre?

Les prix immobiliers actuels sont astronomiques, les taux de prêt hypothécaire dépassent encore leur niveau de 2008 à 2022, et l'offre sur le marché immobilier ne répond pas à la demande croissante. Les deux candidats à la présidentielle, la Vice-présidente Kamala Harris et l'ancien Président Donald Trump, ont tous deux reconnu cette situation préoccupante que rencontrent les Américains.

En réponse aux propositions du Président Joe Biden, Harris a présenté ses solutions immobilières le mois dernier. Parmi celles-ci, on trouve une aide à l'acquisition de 25 000 dollars pour les primo-accédants, un crédit d'impôt de 10 000 dollars pour les mêmes, des incitations pour les constructeurs de logements abordables et l'extension d'un incitant fiscal pour le développement de logements locatifs abordables. Certaines parties du plan de Harris ont été accueillies favorablement par les experts, mais d'autres ont suscité des doutes, comme l'a rapporté CNN.

D'un autre côté, Trump propose d'utiliser les terres fédérales pour réduire le manque de logements. Le Comité National Républicain a déclaré qu'ils cherchaient à augmenter la propriété immobilière en offrant des incitations fiscales et un soutien pour les primo-accédants, et en supprimant les réglementations inutiles qui font augmenter les coûts immobiliers.

Considérant que les dépenses immobilières sont généralement le poste de dépenses mensuel le plus important pour de nombreux Américains, cette question peut avoir une influence significative sur les décisions des électeurs. Pensez-vous que le logement est l'un des déterminants cruciaux dans votre choix pour l'élection présidentielle ? N'hésitez pas à partager vos pensées dans le formulaire fourni ci-dessous.

