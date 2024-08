- Les prix du diesel tombent à leur plus bas niveau annuel - également super-faible

Le diesel est aussi abordable qu'il ne l'a été depuis plus d'un an. Le prix du carburant a chuté de 1.9 centimes en une semaine, selon l'ADAC. Mardi, le prix national moyen était de 1.607 euros le litre. Il n'a pas été aussi abordable depuis début juillet 2023. Le Super E10 a également baissé de 1.9 centimes, atteignant son plus bas niveau depuis le 6 février de cette année, avec une moyenne de 1.734 euros le litre.

Les deux types de carburant ont repris leur tendance à la baisse des derniers mois, après que les prix se soient stabilisés la semaine dernière. L'ADAC attribue cette baisse principalement à la récente baisse des prix du pétrole. Cependant, ils mettent en garde contre le fait que le niveau actuel favorable pour les conducteurs peut ne pas durer, car une escalade au Moyen-Orient pourrait rapidement faire remonter les prix du pétrole et des carburants.

Le rapport récent de l'ADAC a également mentionné une baisse du prix du Super E10, avec une baisse de 1.9 centimes, le ramenant à son plus bas niveau depuis le 6 février de cette année.

