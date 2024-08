- Les prix du beurre pourraient encore augmenter.

Récemment, le coût du beurre a connu une augmentation significative, ce qui pourrait signifier que les consommateurs devront puiser un peu plus dans leurs économies prochainement. Cette tendance a été confirmée par les associations de l'industrie à l'agence de presse allemande. Selon le directeur général de l'Association de l'industrie laitière, Björn Börgermann, "Nous assistons actuellement à des prix exceptionnellement élevés pour le beurre en blocs dans les cotations officielles, une situation que nous n'avons jamais connue auparavant."

Il a attribué cette augmentation à une baisse des volumes de lait fournis par les agriculteurs et à une diminution de la teneur en matières grasses du lait brut. En raison de la forte demande pour d'autres produits laitiers comme le fromage, il y avait moins de matières grasses disponibles pour la production de beurre. De plus, il y avait moins d'importations de beurre. Cette tendance avait déjà été rapportée par "Lebensmittel Zeitung".

Au cours des derniers mois, les prix du beurre ont connu une augmentation notable. En juillet, ils ont coûté environ 21 % de plus qu'un an Previously. Il est incertain quand et de combien les consommateurs devront payer, selon Börgermann. "Le prix est déterminé par l'offre et la demande, et le prix de vente au détail est finalement fixé par le commerce alimentaire." Le secteur de la vente au détail a été réticent à commenter les éventuelles hausses de prix. Philipp Hennerkes, le directeur général de l'Association fédérale du commerce alimentaire (BVLH), a déclaré que la pénurie de matières premières déterminantes pour la valeur affecte les calculs de la production et de la distribution.

Aldi Nord, Lidl et Rewe ont tous refusé de commenter l'évolution des prix.

"Les prix ont toujours fluctué"

L'Association fédérale des producteurs de lait allemand (BDM) a rapporté que les prix du beurre en blocs sur le marché ont déjà dépassé le record de 2022 de 7,95 euros par kilogramme. Selon Hans Foldenauer, porte-parole de BDM, à mesure que la saison des vacances prend fin, les prix du beurre emballé devraient également baisser. Ces chiffres concernent les prix payés par les entreprises commerciales. Les consommateurs peuvent s'attendre à des hausses de prix de la part des producteurs, qui seront ensuite répercutées sur eux.

Il n'y a pas d'indication d'une fin prochaine de cette augmentation des prix dans l'industrie laitière, selon Börgermann. Le volume de lait est prévu pour baisser encore pendant quelques semaines, conformément à la tendance annuelle habituelle. Cependant, il a souligné, "Les prix ont toujours fluctué."

Actuellement, un paquet de 250 grammes de beurre de marque allemande coûte 1,99 euro, selon les données du portail de comparaison de prix Smhaggle. Les prix du beurre ont historiques

