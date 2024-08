Les prix du beurre augmentent constamment.

Les coûts du beurre ont augmenté de manière spectaculaire ces derniers temps, obligeant les consommateurs à se préparer à des impacts potentiels sur leur portefeuille. Cela a été confirmé par les organisations du secteur à l'agence de presse allemande. "Nous sommes actuellement confrontés à des prix du beurre en blocs inhabituellement élevés dans les cotations officielles, quelque chose que nous n'avons jamais connu auparavant", a déclaré Björn Börgermann, directeur de l'Association de l'industrie laitière.

Il a attribué la hausse à des volumes de lait plus faibles fournis par les agriculteurs et une teneur en matières grasses plus faible dans le lait brut. Avec une demande plus élevée pour d'autres produits laitiers comme le fromage, la matière grasse nécessaire pour la production de beurre était en pénurie. De plus, beaucoup moins de beurre a été importé. Previously, the "Lebensmittel Zeitung" had reported on this.

Dans le passé récent, les prix du beurre ont déjà explosé. En juillet, la graisse à tartiner coûtait presque 21% plus cher par rapport à l'année précédente. Börgermann n'a pas pu fournir un calendrier exact ou une estimation de l'augmentation des prix. "Le prix dépend de l'offre et de la demande, et finalement, le prix de vente est décidé par l'industrie alimentaire", a-t-il ajouté. Cependant, le secteur du commerce était silencieux sur la question des éventuelles augmentations de prix. La pénurie de matières premières essentielles a un impact significatif sur les calculs de production et de distribution, selon le directeur général de l'Association fédérale du commerce alimentaire (BVLH), Philipp Hennerkes. Les représentants d'Aldi Nord, Lidl et Rewe ont refusé de commenter l'évolution des prix.

Presque chaque producteur laitier est confronté à ces prix du beurre inhabituellement élevés, comme l'a mentionné Börgermann. Les consommateurs paient maintenant presque autant pour le beurre qu'il y a plus d'un an.

