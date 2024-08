- Les prix des terres arables ont encore légèrement baissé

Les prix des terrains constructibles en Saxe-Anhalt ont légèrement baissé. En 2022, le prix moyen au mètre carré s'élevait à environ 67 euros, selon l'Office statistique d'État de Halle. Cela représente une baisse par rapport à 2021, où les prix ont atteint un pic d'environ 76 euros par mètre carré. Les prix les plus élevés ont été enregistrés à Halle, avec environ 328 euros par mètre carré, suivi de Magdebourg avec environ 188 euros et Dessau-Roßlau avec environ 95 euros.

Parmi les districts, le prix moyen par mètre carré pour les terrains constructibles était le plus élevé dans le Jerichower Land, avec une moyenne de 96 euros. Dans le Saalekreis, le prix s'élevait à 67,50 euros par mètre carré, tandis que dans le Landkreis Stendal et l'Altmarkkreis Salzwedel, les prix étaient plus bas, avec environ 16 et 19 euros par mètre carré, respectivement.

Au total, les propriétés non développées en Saxe-Anhalt ont été vendues en 2022 à un prix moyen d'un peu moins de 33 euros par mètre carré. L'Office statistique d'État a enregistré un total de 1 686 telles ventes, portant sur plus de 7,1 millions de mètres carrés pour environ 234 millions d'euros.

