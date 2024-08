- Les prix des terres agricoles dans le Nord continuent d'augmenter

Les zones agricoles du Schleswig-Holstein ont continué à augmenter en valeur. Cela est démontré par l'indice des prix d'achat et de location publié par le ministère de l'Agriculture, qui a été élaboré par l'agence de statistiques Nord.

Selon celui-ci, le prix des terres arables dans tout l'État a augmenté de 9,4 % lors de la période 2022/2023 par rapport à la période précédente de 2021/2022, atteignant 45 679 euros par hectare. Un hectare équivaut à 10 000 mètres carrés, ou à un carré mesurant 100 mètres par 100 mètres. Le taux d'augmentation a quelque peu ralenti, ayant été précédemment de 11,3 %.

Il y a des différences régionales significatives. Le Schleswig-Holstein du Sud se distingue, avec des prix dans la région de Barmstedt-Kisdorfer Geest (districts de Pinneberg et Segeberg) qui sont environ 40 % (54 301 euros par hectare) et dans la région de Hambourg Ring environ 27 % (73 160 euros par hectare) plus élevés pour les terres arables. En revanche, le prix des prairies permanentes est restévirtuellement inchangé dans tout l'État, avec des prix d'achat augmentant de 1 % à 22 001 euros par hectare.

Nouvelle tendance pour les prix de location ?

Pour la première fois, les prix de location des terres arables et des prairies permanentes ont montré une augmentation notable dans tout l'État par rapport à la période précédente, selon le ministère. Les prix de location annuels des prairies permanentes ont augmenté d'environ 3,2 % (346 euros par hectare) et ceux des terres arables de 1,8 % (573 euros par hectare). Par le passé, les prix de location ont été relativement stables et découplés des prix d'achat. Selon le ministère, il n'est pas encore possible de déterminer si cela indique une nouvelle tendance en fonction des données disponibles.

