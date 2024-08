- Les prix des sapins de Noël dans le sud-ouest continuent de maintenir leur équilibre.

Conformité Attendue des Prix des Sapins de Noël

Les prix des sapins de Noël Nordmann courants devraient rester stables. Les consommateurs devront débourser entre 21 et 29 euros par mètre linéaire, comme l'an dernier. L'Association des Sapins de Noël de Bade-Wurtemberg l'a confirmé. Ainsi, un sapin de 2 mètres dans le sud-ouest coûtera entre 42 et 58 euros.

Cependant, cette fourchette de prix n'est qu'une suggestion de l'association. Chaque entreprise a la liberté de fixer son propre prix par mètre linéaire. Selon le président de l'association, Sebastian Fertig, les entreprises qui produisent leurs propres sapins ont tendance à être moins chères. Celles qui achètent leurs sapins, en revanche, ont tendance à coûter plus cher. Avant la pandémie de COVID-19, la fourchette de prix recommandée était de 18 à 23 euros.

Amélioration de la Qualité grâce à la Pluie

Le sapin de Noël Nordmann est de loin le préféré, grâce à ses aiguilles douces et fermement attachées. Fertig souligne que la qualité des sapins cette année est exceptionnelle : "Le sapin de Noël Nordmann prospère dans les environnements humides. Les conditions météorologiques étaient idéales pour la croissance." Même le gel n'a pas affecté les sapins, permettant des prix stables malgré les coûts supplémentaires. "Dans les années sèches, nous devons arroser les sapins, ce qui ajoute des coûts supplémentaires."

Cependant, le président de l'association Fertig prévoit une augmentation des prix à long terme : "Les sapins de Noël deviendront une denrée rare." De plus, les coûts de la main-d'œuvre, des matériaux et des engrais augmentent, rendant les sapins de Noël plus chers. "De nombreuses entreprises ont dû augmenter leurs prix ces dernières années. Mais dans notre domaine, nous avons également de nombreux clients fidèles, et nous souhaitons les satisfaire. Nous pourrions donc nous abstenir de la dernière augmentation d'un euro."

Production Locale Alimente la Moitié des Ventes dans le Sud-Ouest

Chaque année, environ 2,5 millions de sapins de Noël sont vendus en Bade-Wurtemberg, selon le ministère de l'Agriculture. Environ la moitié d'entre eux proviennent de la production locale, sur une superficie d'environ 2 500 hectares. La plupart des sapins restants proviennent du reste de l'Allemagne, avec une petite fraction importée.

Les consommateurs peuvent s'attendre à payer entre 21 et 29 euros par mètre linéaire pour un sapin de Noël Nordmann, car les prix devraient rester stables cette année. Les entreprises qui produisent leurs propres sapins ont tendance à les proposer à un prix plus abordable, tandis que celles qui achètent leurs sapins ont tendance à être plus chères.

Lire aussi: