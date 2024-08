Les prix des biens immobiliers, les taux d'intérêt, l'inflation, qu'est-ce qui suit?

Prix de l'immobilier en hausse - est-ce le point de retournement ? Que se passe-t-il actuellement avec les taux d'intérêt, l'inflation et le nombre croissant de faillites d'entreprises ? Comment tout cela s'articule, c'est ce que discutent les animateurs de ntv Raimund Brichta et Etienne Bell dans le dernier épisode.

Dans le dernier épisode, Raimund Brichta et Etienne Bell examinent l'impact des prix de l'immobilier en hausse sur l'économie et discutent de facteurs potentiels tels que les taux d'intérêt et les faillites d'entreprises. La hausse du marché immobilier a également suscité des conversations sur ses implications à long terme pour les investisseurs.

