- Les prix des biens immobiliers baissent - 8,7 millions pour l'appartement le plus cher

8.7 millions d'euros - le prix le plus élevé pour un condominium unique à Berlin en 2023 était de 8.7 millions d'euros. Selon le Comité des valeurs immobilières, le prix au mètre carré était d'environ 16 000 euros, ce qui place l'appartement à Prenzlauer Berg à environ 540 mètres carrés.

Cependant, ce n'était pas un record absolu : en 2015, un appartement de luxe avec une vue sur la Spree a été vendu à un prix au mètre carré de 29 600 euros. Des détails supplémentaires sur cet appartement n'ont pas été fournis.

En 2023, les acheteurs et les vendeurs se sont mis d'accord sur un prix encore plus élevé pour un terrain de villa à Nikolassee : le terrain a été vendu pour environ 9,8 millions d'euros, le prix le plus élevé pour la vente de terrains aménagés en 2023.

19% moins de ventes immobilières

Les chiffres proviennent du rapport annuel du Comité des valeurs immobilières. Tous les actes notariés de ventes de biens immobiliers et de terrains à Berlin sont évalués pour le rapport. Dans l'ensemble, les prix des appartements et des maisons à Berlin ont baissé, et beaucoup moins de ventes immobilières ont été réalisées qu'en 2022. Selon le Comité, le prix moyen d'achat au mètre carré pour un condominium en 2023 était d'environ 5 300 euros, soit une baisse de 6 % par rapport à 2022.

"L'évolution du marché immobilier de Berlin en 2023 a été principalement influencée par les coûts de construction élevés et les coûts de financement élevés", a déclaré le Comité. Les taux d'intérêt actuels élevés rendent les achats immobiliers plus coûteux, ainsi que la construction de nouveaux appartements et maisons. Par conséquent, moins de ventes ont été réalisées. Selon le Comité, environ 17 600 achats de biens immobiliers ou de terrains ont été notariés en 2023, soit une baisse de 19 % par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires total des ventes immobilières a baissé de 29 %.

"En résumé, 2023 a été une année de forte retenue sur le marché immobilier de Berlin. Alors que les acheteurs espéraient des baisses de prix, les vendeurs continuaient d'attendre des prix Previously high", a écrit Thomas Sandner, président du Comité, dans l'introduction du rapport. Cela se reflète également dans l'évolution du chiffre d'affaires total.

Il convient de noter une baisse significative (74 %) du nombre d'appartements locatifs convertis en condominiums (4 487).

Le prix immobilier le plus élevé pour un condominium unique en 2023 n'était pas un record ; un appartement de luxe a été vendu à un prix plus élevé au mètre carré en 2015. En revanche, par rapport à la tendance à la baisse des prix immobiliers, le prix le plus élevé pour un terrain de villa à Nikolassee a été enregistré en 2023, témoignant d'une certaine résistance du marché.

Lire aussi: