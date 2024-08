Les prix des biens immobiliers augmenteront probablement à nouveau en 2025

Depuis deux ans, les prix des appartements et des maisons ont baissé, mais cette tendance pourrait maintenant toucher à sa fin : une hausse des prix menace dans l'année à venir - les banques populaires et coopératives prévoient que l'immobilier va devenir plus cher. Pour y faire face, la construction neuve doit être urgemment augmentée.

D'après l'évaluation des banques populaires et coopératives, l'immobilier en Allemagne va progressivement devenir plus cher à nouveau dans l'année à venir. Après des baisses de prix significatives les années précédentes, une légère hausse des prix de un pour cent est attendue pour la première fois en 2025, selon la prévision immobilière actuelle du groupe financier coopératif BVR.

"Nous voyons que les prix se stabilisent lentement et ne baissent plus, surtout parce que la pénurie de logements continue d'augmenter", déclare la présidente du BVR, Marija Kolak. La construction de nouveaux logements doit être urgemment augmentée. Cela nécessite une meilleure promotion, des réglementations de construction et de planification plus simples, et une réduction de la taxe sur la transmission immobilière pour les auto-utilisateurs.

D'après l'analyse du BVR, les prix des maisons et des appartements ont baissé en moyenne de 4,5 % l'an dernier. Les baisses ont été particulièrement élevées dans les régions qui avaient connu des augmentations exceptionnelles Previously, principalement dans les zones métropolitaines. Dans l'année en cours, le modèle pour le marché global montre même un moins de six pour cent, avec des vendeurs qui retiennent leurs offres. Bien que l'ajustement des prix de ces propriétés soit retardé, il ne sera pas complètement absent.

La demande a chuté en raison de l'inflation

La baisse des prix a été déclenchée par une forte inflation due à l'attaque contre l'Ukraine et aux hausses de taux d'intérêt subséquentes de la Banque centrale européenne. De moins en moins de personnes pouvaient se permettre une propriété, et la demande Previously florissante a chuté. Cela freine également les rénovations énergétiques urgemment nécessaires dans les bâtiments existants, car les rénovations vont souvent de pair avec un changement de propriétaire, selon l'analyse du BVR.

Les banques populaires et coopératives prévoient un lent rétablissement du marché à partir de 2025. Si l'inflation continue de diminuer comme prévu et que la BCE assouplit sa politique monétaire, la demande fondamentale pour l'immobilier se réaffirmera - bien que avec une dynamique plus modérée par rapport aux années de boom.

La prévision d'augmentation des prix des appartements, ainsi que des maisons, en 2025 par le BVR suggère que les coûts de vie dans les appartements pourraient devenir plus élevés. Pour y faire face, il est crucial d'augmenter la construction de nouveaux logements, comme le suggère la présidente du BVR, Marija Kolak.

