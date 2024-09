- Les prix des biens de consommation ont connu une hausse ralentie en août.

Pour la première fois en plus de trois ans, le taux d'inflation de l'Allemagne est descendu en dessous du seuil de 2% en août. Les prix à la consommation ont augmenté à un rythme annuel de 1.9%, la croissance la plus lente depuis mars 2021, selon les données initiales de l'Office fédéral de la statistique.

Les coûts de l'énergie ont diminué de 5.1% par rapport à l'année dernière, tandis que les prix des services ont augmenté bien au-dessus de la moyenne de 3.9%. Les primes d'assurance automobile ont augmenté de plus d'un quart, tandis que les prix des services sociaux (+7.8%) et du logement (+6.7%) ont également connu des hausses significatives. Cela peut être attribué en partie à des salaires plus élevés pour les travailleurs.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de seulement 1.5% par rapport à l'année précédente, mais certains articles comme l'huile d'olive (+35.0%) sont devenus beaucoup plus chers en raison de mauvaises récoltes dans les pays méditerranéens. Les sucreries telles que le miel, la confiture, le sucre et autres confiseries ont également augmenté de 5.0%. Cependant, les produits laitiers sont restés moins chers qu'à l'année précédente.

L'impact des taux d'inflation élevés sur les consommateurs sur une période prolongée semble s'atténuer. En juillet, les prix à la consommation ont augmenté de 2.3%, après une augmentation de 2.2% en juin. Depuis mars 2021, un taux d'inflation plus faible n'a pas été enregistré, et en août, les prix étaient également 0.1% inférieurs à ceux de juillet. Le taux d'inflation sous-jacent, qui exclut l'énergie et les denrées alimentaires, a diminué de 0.1 point à 2.8%.

Si l'inflation de l'Allemagne et celle de la zone euro dans son ensemble continuent de diminuer, cela donnerait à la Banque centrale européenne l'occasion de réduire les taux d'intérêt. En juin, la BCE a réduit les taux d'intérêt pour la première fois depuis la hausse de l'inflation de 0.25 point de pourcentage. En juillet, la BCE a maintenu les taux d'intérêt stables et a laissé entendre une éventuelle baisse des taux lors de sa réunion du 12 septembre. Les prévisions du marché suggèrent une baisse des taux. Le taux d'inflation estimé pour la zone euro était de 2.2% pour août.

Les économistes prévoient que le taux d'inflation augmentera à nouveau d'ici la fin de l'année en raison des effets de base de l'année précédente. Même si le taux d'inflation reste inférieur à 2% en septembre et en octobre, le problème n'est pas encore résolu, met en garde le économiste de la Deutsche Bank Research, Sebastian Becker. L'institut économique ZEW de Mannheim ne voit également qu'un succès temporaire, mais aucun progrès fondamental vers la stabilité des prix.

Selon Nomura, une banque japonaise, les attentes du marché concernant l'ampleur et le calendrier des éventuelles baisses de taux augmenteront. Cependant, la croissance tirée par la consommation privée n'est pas prévue.

Lire aussi: