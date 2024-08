- Les prix des biens de consommation ont connu une hausse moins rapide en août.

En août, on a enregistré une légère baisse des taux d'inflation en Saxe-Anhalt. L'Office statistique d'État de Halle a rapporté une hausse annuelle de 2,4 % des prix à la consommation. Ce chiffre était de 0,2 % inférieur au taux d'inflation de 2,6 % enregistré en juin et juillet. Cette baisse est principalement attribuable à la baisse des coûts du carburant et des légumes moins chers.

Par rapport à l'année précédente, les clients ont assisté à une augmentation de 7,8 % des prix pour les restaurants et les hébergements, ainsi qu'une augmentation de 4,5 % pour les produits alcoolisés et tabagiques.

Côté positif, les articles de maison tels que le mobilier, l'éclairage, les appareils et autres essentiels du foyer ont connu une baisse de 1,8 % de prix par rapport à l'année précédente. Les services dans le secteur postal et des télécommunications ont également connu une réduction de 1,1 % des coûts sur la même période.

