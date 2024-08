Les prix des biens de consommation dans la zone euro augmentent pour la première fois.

L'inflation de la zone euro remonte pour la première fois depuis mai, avec une augmentation annuelle des prix à la consommation de 2,6 % en juillet, selon le rapport d'Eurostat publié mardi. Cela représente une légère augmentation par rapport au taux de 2,5 % enregistré en juin. Cette évolution rend l'objectif d'inflation de 2 % de la Banque centrale européenne (BCE) encore plus difficile à atteindre. Toutefois, certains pays de la zone euro ont connu une slowing down des augmentations de prix ; la Finlande (0,5 %), la Lettonie (0,8 %), l'Irlande (1,5 %) et l'Italie (1,6 %) ont tous des taux d'inflation bien en dessous de la moyenne.

À l'inverse, l'Estonie et les Pays-Bas ont connu des hausses de prix supérieures à la moyenne, respectivement de 3,5 % et 5,4 %.

En juin dernier, la BCE a réduit les taux d'intérêt pour la première fois en deux ans. Elle pourrait les réduire à nouveau en septembre, selon ce qu'a déclaré Luis de Guindos, vice-président de la BCE, qui a indiqué que la banque centrale souhaite que l'inflation soit alignée sur sa définition de stabilité des prix d'ici la fin de 2025, soit un taux d'inflation de 2 %. Les prévisions économiques révisées seront publiées en septembre, ce qui permettra à la BCE d'avoir une vision plus claire de sa politique monétaire. Actuellement, la BCE maintient le taux de dépôt principal à 3,75 %.

