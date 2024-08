Les prix de l'huile d'olive grimpent en flèche

En raison d'échecs de récolte massifs en Espagne, les prix de l'huile d'olive dans les supermarchés ont doublé dans certains cas. De nombreux agriculteurs d'oliviers accusent le changement climatique. Il est toujours incertain que la prochaine récolte sera réussie. Les défenseurs des consommateurs conseillent de considérer des alternatives.

Les consommateurs en Allemagne doivent puiser plus profondément dans leurs poches pour l'huile d'olive lors des courses. En juillet, le prix était 45 pour cent plus élevé qu'il y a un an, selon l'Office fédéral de la statistique. Aucun autre produit alimentaire n'a montré une augmentation plus importante, selon les acheteurs test. Le mois dernier, les prix de l'huile d'olive ont augmenté de 40 pour cent ou plus par rapport à l'année précédente. Dans l'ensemble, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de seulement 1,3 pour cent en juillet.

Depuis 2020, le prix de l'huile d'olive a plus que doublé, selon les statistiques. Une analyse du portail de comparaison de prix Smhaggle montre : une bouteille de 500 millilitres d'huile d'olive d'un fabricant de marque connue coûtait 5,49 euros en janvier 2022 et coûte maintenant 9,99 euros. Le prix sur les étagères d'une marque de distributeur avec 750 millilitres a même augmenté de 3,89 à 9,49 euros. "Les raisons des augmentations de prix sont les extrêmes climatiques en Europe du Sud, les échecs de récolte et les coûts de production et de récolte augmentés", a déclaré Jana Fischer, experte en aliments au Centre de consommation de Hambourg.

Les huiles d'olive sont pressées dans des pays comme l'Italie, la Grèce et l'Espagne et importées en Allemagne. La situation est difficile pour les principaux exportateurs. En Espagne, le plus grand producteur d'olives, le rendement de la récolte pour la saison 2022/2023 a chuté de plus de moitié, et ce n'était pas beaucoup mieux en Italie et en Grèce. La principale raison de ceci sont les conditions météorologiques défavorables - trop peu de pluie pendant les mois d'hiver et des températures élevées. Experts et nombreux agriculteurs d'oliviers accusent le changement climatique de ceci.

Le Centre de consommation conseille des alternatives moins chères

En Espagne, le plus grand producteur d'olives, le prix de l'huile d'olive a augmenté de 191 pour cent entre janvier 2012 et juin 2024, selon l'Office national de la statistique. La raison était les échecs de récolte dûs à la sécheresse et la demande accrue de "l'or liquide".

Cependant, les producteurs espèrent une meilleure récolte cette année. Pendant les mois d'avril et de mai pendant la floraison des olives, il n'y avait pas de chaleur extrême nuisible, et grâce à des précipitations abondantes au printemps, les réserves d'eau sont au-dessus de la moyenne, selon le journal "El País". Ces deux facteurs suggèrent un retour aux niveaux de récolte normaux lors de la prochaine saison. Cependant, Luis Carlos Valero, porte-parole de l'Association des jeunes agriculteurs Asaja à Jaén, a mis en garde que le développement réel ne sera vu qu'en octobre, lorsque la prochaine année de mai est considérée comme sécurisée. Actuellement, cependant, il n'y a "que peu d'huile restante, et elle devrait théoriquement être encore plus chère", a expliqué Valero.

En Grèce, la production de cette année est attendue comme modérée à bonne, selon une estimation de l'organisation nationale de l'huile d'olive - à condition que la météo coopère. Les associations

