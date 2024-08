Les prix de gros du gaz ne devraient pas affecter les prix du gaz à la consommation

Les prix de gros du gaz ont augmenté suite à la contre-attaque ukrainienne contre la Russie, mais l'expert en énergie Malte Küper prévoit qu'ils n'auront pas d'impact sur les prix pour les consommateurs. "Si nous observons des fluctuations de prix qui ne dureront que quelques semaines, cela n'affectera pas les prix que les ménages paient pour le gaz naturel", a déclaré Küper à l'agence de presse allemande dpa. La raison est les stratégies d'achat à long terme des fournisseurs d'énergie. Küper est consultant en politique énergétique et climatique à l'Institut patronal de l'économie allemande (IW) à Cologne.

La station de transit de gaz stratégiquement importante de Sudzha, située dans la région russe de Kursk et actuellement sous contrôle ukrainien, est un axe clé pour l'acheminement du gaz naturel russe à travers l'Ukraine vers la Slovaquie, l'Autriche et d'autres pays européens. Depuis l'annonce de l'attaque, le prix d'un mégawattheure de gaz naturel sur le hub néerlandais TTF a augmenté. Le lundi, le prix pour livraison en septembre a atteint un pic proche de 43 euros par mégawattheure, un niveau inédit depuis décembre 2023.

Küper attribue l'augmentation des prix de gros principalement aux préoccupations du marché concernant la destruction potentielle et involontaire de la station lors des opérations de combat, comme suite à une frappe de missile. "Je ne vois pas un intérêt ukrainien à perturber les approvisionnements maintenant", a déclaré l'expert. En cas de dommages involontaires, l'Autriche pourrait potentiellement être approvisionnée en gaz naturel via l'Allemagne et l'Italie.

Le conflit en train de s'intensifier entre l'Ukraine et la Russie a suscité des préoccupations quant à la sécurité de la station de transit de gaz Sudzha, entraînant une augmentation des prix de gros du gaz naturel. Malgré ce conflit, Küper estime que les prix pour les consommateurs resteront inchangés grâce aux stratégies d'achat à long terme des fournisseurs d'énergie.

Lire aussi: