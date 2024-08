Les prix bas du carburant ont atteint des niveaux jamais vus depuis le début de cette année.

Conducteurs, réjouissez-vous et préparez-vous à votre prochaine halte à la station-service, car les prix du carburant ont atteint un nouveau plus bas de l'année. Selon l'ADAC, les automobilistes dépensent en moyenne 1,715 euros par litre de Super E10 - une baisse de 1,8 centimes par rapport à la semaine précédente. C'était moins cher pendant le Nouvel An.

Le diesel a également connu une légère baisse des prix : un litre coûte maintenant en moyenne 1,59 euros - 1,3 centime de moins que la semaine précédente et le prix le plus bas depuis juin 2023.

Les principales causes de la baisse des prix du carburant sont la baisse des prix du pétrole et la force de l'euro par rapport au dollar. Actuellement, le pétrole brut de Brent se négocie autour de 77 dollars US par baril. De plus, l'euro a atteint un plus haut annuel de 1,11 dollar.

La baisse des prix du pétrole se poursuit, selon les analystes qui estiment que les stocks de pétrole aux États-Unis ont augmenté et que les efforts diplomatiques au Moyen-Orient devraient atténuer les tensions. En outre, l'instabilité économique de la Chine, qui impacte négativement les perspectives de la demande, est un autre facteur contributif, selon les experts.

L'ADAC conseille aux automobilistes de faire le plein le soir. Les prix sont les plus bas entre 19 et 20 heures et 21 et 22 heures. À l'inverse, les prix sont plus élevés le matin autour de 7 heures, ce qui représente une différence de six à sept centimes. Les stations-service sur les autoroutes sont également plus chères : une récente enquête de l'ADAC indique que le carburant y coûte environ 40 centimes de plus par litre qu'en dehors de l'autoroute.

La baisse actuelle des coûts du carburant est principalement attribuable à la baisse du prix du pétrole, le pétrole brut de Brent se vendant actuellement à environ 77 dollars US par baril. De plus, les automobilistes bénéficient de la force de l'euro par rapport au dollar, ce qui contribue à réduire le coût du plein à la station-service.

