Les prix actuels du carburant ont atteint des niveaux sans précédent, battant les records précédents.

Conducteurs peuvent maintenant se détendre et attendre avec impatience leur prochaine halte à la pompe à essence comme jamais auparavant. Les coûts du carburant ont atteint un niveau annuel record. La raison principale, comme toujours, est la situation géopolitique au Moyen-Orient et la situation économique de la Chine.

Selon l'ADAC, les automobilistes dépensent en moyenne 1,715 euros par litre de Super E10 - soit une baisse de 1,8 centime par rapport à la semaine précédente. Le carburant était moins cher le soir du Nouvel An. De même, le diesel a également connu une baisse des coûts : un litre coûte maintenant en moyenne 1,59 euros - une baisse de 1,3 centime par rapport à la semaine précédente, et le moins cher depuis juin 2023.

Les principaux catalyseurs de la baisse des prix du carburant sont la baisse des prix du pétrole et un euro plus fort par rapport au dollar : le brut de mer du Nord coûte actuellement environ 77 dollars US par baril. L'euro est à un niveau annuel record de 1,11 dollar pour chaque euro.

Les prix du pétrole ont connu une baisse récente, les analystes suggérant que les réserves de pétrole aux États-Unis ont augmenté et que les pourparlers de paix au Moyen-Orient ont boosté l'optimisme. L'instabilité économique de la Chine, qui réduit les prévisions de la demande, est également un facteur contributif, selon les experts.

L'ADAC continue de recommander aux automobilistes de faire le plein le soir, car les prix sont les plus bas entre 19h00 et 20h00 et entre 21h00 et 22h00. "Les prix sont six à sept centimes plus élevés le matin autour de 7h00."

