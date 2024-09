Les prix à la production agricoles augmentent plus lentement que les périodes précédentes.

En juillet, la hausse des prix des produits agricoles fabriqués en Allemagne a connu une baisse significative. Selon les données de l'Office fédéral de la statistique, la hausse n'a été que de 1.7% en glissement annuel. En juin et en mai, l'augmentation avait dépassé les 3% à chaque fois. Toutefois, il y a eu une baisse surprise de 0.7% entre juin et juillet.

Par comparaison, les produits à base de plantes ont été 2.7% plus chers en juillet par rapport à la même période de l'année précédente. Cette augmentation des coûts est principalement due à la hausse des prix des pommes de terre de table, qui ont augmenté de 16.0% par rapport à juillet 2023.

Le coût de production de fruits a augmenté de 23.9%, avec des hausses de prix significatives pour les pommes de table, qui ont augmenté de 37.5%, et les fraises, qui ont augmenté de 11.0%. Les légumes ont connu une augmentation globale de 1.0%, avec des hausses de prix importantes pour les choux (en augmentation de 24.4%) et les laitues iceberg (en augmentation de 15.9%). À l'inverse, les grains ont connu une baisse de 12.4%.

Les coûts des produits animaux et de leurs dérivés ont augmenté de 0.8%. Le lait a connu la plus forte augmentation, avec une hausse de 13.5%. Les œufs ont suivi, avec une augmentation de 8.8%. Les prix des porcs d'abattage ont chuté de 14.9%, tandis que ceux des bovins ont augmenté de 8.3%. Le coût du poulet a baissé de 4.8%, avec une baisse des prix des canards et des dindes, tandis que le prix du poulet a augmenté de 0.9%.

Dans le secteur des consommateurs, les développements mentionnés ci-dessus entraînent souvent des ajustements de prix avec un délai. Les commerçants transmettent souvent les variations de prix à leurs clients. Par conséquent, les consommateurs ont payé 1.5% de plus pour les denrées alimentaires en août par rapport à l'année précédente. Toutefois, le taux d'inflation global est resté à 1.9%; par conséquent, les denrées alimentaires ont freiné la forte augmentation des prix.

Malgré la baisse des prix des produits agricoles en juillet, les produits à base de plantes ont

