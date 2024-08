- Les principaux prétendants à la Bundesliga: Authentic, Barcelone, Liverpool, Paris

Les équipes de Bundesliga reçoivent leurs adversaires difficiles tant attendus dans la Ligue des champions remaniée à milliards de dollars. Bayern Munich et Borussia Dortmund affrontent Barcelone et Hansi Flick, avec Dortmund rencontrant également un rapide retour avec Madrid. Bayer Leverkusen et RB Leipzig affrontent Liverpool et Inter Milan, tandis que Stuttgart affronte le Real - similaire à Bayern contre Paris Saint-Germain.

En résumé, chacun des cinq clubs allemands a obtenu huit équipes rivales lors du tirage cérémoniel à Monaco. Bayern, par exemple, affrontera également Benfica Lisbonne, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Feyenoord Rotterdam, Slovan Bratislava et Aston Villa. Leverkusen affrontera également Atlético Madrid, RB Salzbourg, Feyenoord Rotterdam, Sparta Prague et Stade Brest.

Avec le nouveau format de ligue remplaçant les phases de groupes, les confrontations passionnantes sont garanties pour les équipes. Real, par exemple, affrontera également Liverpool, Paris et Manchester City. "Je pense que le tirage est bon, je suis incroyablement excité par ce nouveau format. J'ai vraiment hâte", a déclaré Hans-Joachim Watzke, patron de Borussia Dortmund, sur Sky. L'objectif ultime est de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Max Eberl, directeur sportif de Bayern, a accueilli le tirage pour les champions records avec un sourire. La finale aura lieu le 31 mai 2025 à Munich, donc Bayern entre en compétition avec une motivation supplémentaire. Le dernier entraîneur de Munich à remporter la Ligue des champions était : l'adversaire à venir, Hansi Flick. Le calendrier des matches sera publié le samedi suivant.

Nouveau format de ligue

Chacune des 36 équipes - initialement 32 - joue quatre matches à domicile et quatre matches à l'extérieur. Bayern, par exemple, a des matches à l'extérieur difficiles contre l'ancien entraîneur de Barcelone Flick, ainsi qu'à Leipzig et Dortmund à Madrid. La finale de 2024 a vu Dortmund perdre 0:2 contre Real.

Les huit meilleures équipes à la fin de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9ème à la 24ème entrent dans une nouvelle phase à élimination directe pour avancer. Il n'y a plus de Ligue Europa de secours - l'élimination signifie la fin de la saison.

Plus de matches, plus d'argent

UEFA s'attend à une augmentation substantielle des revenus avec la réforme. Les clubs recevront au total 2,47 milliards d'euros. Les critiques s'inquiètent que cet argent exagère la disparité de la compétition dans les ligues domestiques. La cinquième place (pour Dortmund) a été obtenue par les clubs de Bundesliga grâce à leurs performances internationales impressionnantes lors de la saison précédente.

En conséquence, le football allemand dominera les mois à venir, avec huit journées de matches au lieu des six habituelles en phase de groupes. La dernière journée de la phase de ligue aura lieu le 29 janvier 2025, avec tous les 36 clubs concourant dans 18 matches simultanés, similaire à la conclusion de la saison de Bundesliga. UEFA anticipe que de nombreux stades seront encore en lice pour l'avancement ce jour-là.

À partir des huitièmes de finale, la règle du champion en titre s'applique comme d'habitude, avec des matches à domicile et à l'extérieur. Cependant, le chemin vers la finale de Munich sera déterminé lors du tirage au sort des huitièmes de finale.

