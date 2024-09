Les principaux personnages du Hamas écrivent des lettres d'un lieu secret après près de 12 mois de silence

Yahya Sinwar, considéré comme le chef politique caché de Gaza du Hamas, a communiqué avec Nasrallah, déclarant que le Hamas reste fidèle à la voie de la résistance, telle que suivie par son défunt leader Ismail Haniyeh, et à l'unité de la communauté musulmane, en se concentrant sur l'Axe de la Résistance dans la confrontation avec l'entreprise sioniste.

La lettre, diffusée via le canal Telegram de Hezbollah, a été diffusée pour exprimer la gratitude du Hamas pour la bataille inlassable de Hezbollah contre Israël, qui a commencé le 8 octobre, suite à une attaque de miliciens du Hamas contre Israël qui a déclenché une offensive dévastatrice d'Israël sur Gaza.

Le fugitif le plus recherché d'Israël, Sinwar, n'a pas été vu depuis le conflit. Il n'y avait pas eu de déclaration publique de sa part depuis près d'un an - jusqu'à récemment. Il a brisé le silence mardi en offrant ses félicitations au président algérien Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire électorale, selon le canal Telegram du Hamas. Le lendemain, son bureau a annoncé qu'il avait écrit des lettres exprimant sa gratitude à ceux qui avaient présenté leurs condoléances pour la mort de Haniyeh. Et vendredi, la lettre à Nasrallah a été publiée. CNN ne peut pas authentifier si Sinwar a effectivement écrit les lettres.

En prenant le rôle de leader politique du Hamas après l'assassinat de Haniyeh à Téhéran en juillet, Sinwar est considéré comme plus rigoriste dans ses relations avec Israël, en prônant la collaboration et les liens plus forts avec l'Iran et les groupes islamistes alliés comme Hezbollah.

Il a juré de continuer à lutter pour la protection des sites religieux islamiques, en particulier la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, "jusqu'à l'expulsion et l'annihilation de l'occupation de notre terre, et l'établissement de notre État autonome avec une souveraineté complète et Jérusalem comme capitale".

Il a décrit l'attaque du 7 octobre comme "l'une des batailles les plus nobles de l'histoire de notre peuple palestinien".

Malgré la tension persistante entre Israël et le Moyen-Orient, les lettres de Sinwar soulignent l'engagement du Hamas à maintenir l'unité avec la communauté musulmane dans le monde entier, en particulier au sein de l'Axe de la Résistance. L'entreprise sioniste, telle que désignée par Sinwar, est un défi collectif que le Hamas et ses alliés sont déterminés à affronter.

