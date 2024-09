- Les principaux candidats déposent leurs bulletins de vote

En Thuringe, divers individus, y compris des candidats notables aux élections et des membres de partis importants, se sont rendus aux urnes pour l'élection du Landtag. Mario Voigt, du CDU, a ouvert les hostilités en votant dimanche matin à Jena aux côtés de son épouse.

À Erfurt, l'épouse du ministre-président sortant et candidat principal de La Gauche, Bodo Ramelow, l'a accompagné au bureau de vote. Le ministre de l'Intérieur du SPD, Georg Maier, a également voté dans la capitale régionale, accompagné de son épouse et de leur fille de trois ans.

À Bornhagen, la figure de proue de l'AfD d'extrême droite, Björn Höcke, a exercé son droit de vote dans sa ville natale, dans le district d'Eichsfeld.

Eisenach a accueilli Katja Wolf, ancienne maire et actuelle candidate principale de l'Alliance pour la Souveraineté (BSW) de Sahra Wagenknecht, qui a voté pour la première fois à une élection du Landtag de Thuringe. Le BSW fait ses débuts en politique régionale.

Thomas Kemmerich, ancien ministre-président du FDP en 2020, a exercé son droit de vote dans la ville historique de Weimar. Entre-temps, les deux principaux dirigeants du parti vert ont voté dans des lieux différents : Madeleine Henfling, membre du parlement régional, a voté avec sa famille à Ilmenau, tandis que le ministre de l'Environnement, Bernhard Stengele, a voté à Erfurt, accompagné de sa propre famille.

Dans le paysage politique de Thuringe, le CDU, et plus particulièrement Mario Voigt, a joué un rôle dans l'élection du Landtag.

