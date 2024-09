Les primes d'assurance automobile, de plus en plus coûteuses, sont devenues une préoccupation.

C'est autour de l'automne que les gens ont l'habitude de réévaluer leur assurance auto, mais il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de chances de réduction des coûts cette année. Selon les statistiques du site de comparaison Verivox, les propriétaires de voitures doivent se préparer à une augmentation significative de leurs dépenses d'assurance.

Le changement d'assureur semble plus cher pour le moment, selon les calculs de Verivox. Les offres de changement de police ont augmenté de 21% par rapport à l'année dernière. Il est important de noter que l'augmentation réelle des polices existantes peut ne pas être aussi élevée que 21%, mais cela indique une tendance à la hausse des prix.

Wolfgang Schütz, le PDG de Verivox Assurance Comparative, a expliqué : "Certains assureurs ont déjà révisé leurs tarifs et prévoient d'autres ajustements. Les augmentations de prix de l'année dernière n'ont pas suffi à combler les déficits des assureurs automobiles. De plus, les coûts des sinistres continuent de augmenter en raison de l'augmentation des coûts des pièces de rechange et des tarifs horaires des ateliers."

HUK Coburg, le principal assureur automobile en Allemagne, a également mis en garde contre des hausses de prix considérées sur le marché, bien que dans une moindre mesure que les 21% estimés par Verivox pour les changements de fournisseur.

L'assurance responsabilité civile connaît la plus forte augmentation

Les données de Verivox ont montré les augmentations les plus importantes pour l'assurance responsabilité civile automobile, avec une augmentation de 25% pour les formules de prix moyen. Dans le secteur de la couverture partielle, il y a une augmentation de 21%, et pour la formule tous risques, elle est de 20%.

Les offres attractives de changement de fournisseur restent une stratégie de vente importante pour les assureurs, selon Schütz. "Les propriétaires de voitures n'ont pas besoin d'accepter simplement les augmentations de prix. En changeant d'assureur, ils peuvent encore bénéficier de prix compétitifs pour les nouveaux clients."

Les informations de prix actuelles sont basées sur des calculs d'utilisateurs de Verivox pour la période du 1er au 25 septembre de cette année et de l'année dernière, qui ont été anonymisés et combinés en un index.

En raison de l'augmentation des coûts, les propriétaires de voitures devront peut-être envisager d'augmenter leur budget d'assurance automobile, car l'assurance responsabilité civile connaît la plus forte augmentation avec une augmentation de 25% pour les formules de prix moyen. Despite the price hikes, switching insurance providers can still provide competitive prices for new customers, as attractive switcher offers remain a crucial sales strategy.

